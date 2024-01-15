Завод в Старом Осколе перешёл во владение ОМК миллиардера Анатолия Седых

Как пишет издание, подконтрольное ОМК АО «Выксунский металлургический завод» теперь владеет более чем 95% акций ОЗММ. Основному акционеру Олегу Клюке и его отцу Фёдору предприятие больше не принадлежит. ОМК, её гендиректор Пётр Трушин и другие юрлица холдинга вошли в число аффилированных со старооскольским предприятием лиц в декабре 2023 года.