Завод в Старом Осколе перешёл во владение ОМК миллиардера Анатолия Седых

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
АО «Оскольский завод металлургического машиностроения» (ОЗММ) перешло под контроль Объединённой металлургической компании (ОМК). Последняя принадлежит российскому миллиардеру Анатолию Седых.
Как пишет издание, подконтрольное ОМК АО «Выксунский металлургический завод» теперь владеет более чем 95% акций ОЗММ. Основному акционеру Олегу Клюке и его отцу Фёдору предприятие больше не принадлежит. ОМК, её гендиректор Пётр Трушин и другие юрлица холдинга вошли в число аффилированных со старооскольским предприятием лиц в декабре 2023 года.
В прошлом месяце стало известно о смене генерального директора ОЗММ. На место занимавшего указанную должность с 2021 года Александра Игнатова пришёл связанный с ОМК Сергей Косулин. Тогда же прежний совет директоров завода проголосовал за свою будущую отставку.
5 февраля пройдёт собрание акционеров ОЗММ, где старому составу «предложат досрочно сложить полномочия». Планируется назначить семь управленцев, связанных с компанией Анатолия Седых. Сумму сделки эксперты ранее оценивали в 1,5 млрд рублей.
АО «ОЗММ» основано в Старом Осколе в 1994 году. Уставный капитал — 276 463 850 рублей. Основной вид деятельности организации — механическая обработка металлических изделий.