ОМК вручила корпоративную награду своим лучшим сотрудникам за работу в 2023 году

«Поздравляю лауреатов и номинантов с заслуженным признанием. Быть в числе лучших сотрудников ведущей промышленной компании, в которой работает 35 тысяч человек, — это почетно. За 20 лет, которые прошли с первой церемонии, мы многое сделали: нас стало больше, а география наших заводов теперь — вся страна. Этап, на котором мы находимся сейчас, я бы назвал этапом сбалансированного развития: мы направляем инвестиции в развитие производств и вкладываемся в качество жизни наших сотрудников, причем не только на уровне заработной платы. До 2028 года у нас запланированы социальные расходы в размере почти 30 миллиардов рублей», — подчеркнул председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых.