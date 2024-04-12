ОМК вручила корпоративную награду своим лучшим сотрудникам за работу в 2023 году

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Награды торжественно вручили уже в 21-й раз в городе Выксе Нижегородской области. Признание коллег, бронзовую статуэтку единорога и денежную премию получили 14 сотрудников и 2 команды из шести городов России, включая Белгород. Больше половины победителей — это представители рабочих профессий.
Сотрудники белгородского завода «ОМК Энергомаш» получили три награды. Лучшим в машиностроительном производстве стал котельщик производства соединительных элементов трубопроводов Владимир Гнездилов. Он проработал на белгородском заводе ОМК 29 лет. В 2023 году заводчанин подал 14 рационализаторских предложений, которые значительно повысили производительность труда, а также снизил расход материалов.
Слесарь-ремонтник участка по обслуживанию и ремонту оборудования Виктор Прозоров стал лучшим в ремонтах. Он самый опытный специалист на своем участке — на заводе «ОМК Энергомаш» трудится 39 лет. Ремонтирует и обслуживает сложное оборудование, предлагает собственные идеи, а еще является наставником для всех вновь принятых сотрудников.
Руководство группы ОМК также отдельно отметило работу белгородского завода «ОМК Энергомаш» в 2023 году. Первую премию и золотую медаль вручили управляющему директору завода «ОМК Энергомаш» Александру Ващенко. За все время вручения наград — это седьмая золотая медаль.
Всего на звание лучших работников ОМК претендовал 291 сотрудник из Альметьевска (Татарстан), Белгорода, Благовещенска (Башкортостан), Выксы, Москвы, Челябинска, Чусового (Пермского края) и вагоноремонтных депо.
Кроме отличившихся на производстве наградили и сотрудников «За особые заслуги». В этой категории ОМК отмечает работников за яркие личные достижения и помощь другим.
«Поздравляю лауреатов и номинантов с заслуженным признанием. Быть в числе лучших сотрудников ведущей промышленной компании, в которой работает 35 тысяч человек, — это почетно. За 20 лет, которые прошли с первой церемонии, мы многое сделали: нас стало больше, а география наших заводов теперь — вся страна. Этап, на котором мы находимся сейчас, я бы назвал этапом сбалансированного развития: мы направляем инвестиции в развитие производств и вкладываемся в качество жизни наших сотрудников, причем не только на уровне заработной платы. До 2028 года у нас запланированы социальные расходы в размере почти 30 миллиардов рублей», — подчеркнул председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых.
СПРАВКА:
Вручение премии имени братьев Баташевых — важная корпоративная традиция ОМК. Таким образом компания чествует самых достойных сотрудников за выдающиеся успехи в работе, мастерство и значительный вклад в развитие компании и отрасли, а также повышает престиж рабочих профессий.
Группа ОМК учредила премию имени Ивана и Андрея Баташевых в 2004 году. Братья Баташевы вошли в историю как новаторы и крупнейшие промышленники XVIII века, основавшие выксунский завод — одно из старейших и наиболее современных предприятий металлургической отрасли.
С 2004 года на премию в индивидуальных номинациях номинировали 866 человек, в командных номинациях — 1688 человек. Победителями стали 254 человека, а в командных номинациях — 587 человек.
Руководство ОМК поощряет каждого финалиста дипломами, денежными премиями и наградами. С 2012 года лауреатам вручают изготовленные на заказ статуэтки в виде символа родового герба Баташевых — единорога.