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Волонтеры ОМК убрали экотропу и установили кормушки в заповеднике «Белогорье»

Волонтеры ОМК убрали экотропу и установили кормушки в заповеднике «Белогорье»

28 ноября 2023, 07:36
50 волонтеров белгородского завода ОМК привели в порядок экотропу и установили информационные стенды в заповеднике «Белогорье», который расположен в окрестностях посёлка Борисовка Белгородской области.

Также вместе со своими детьми активисты поучаствовали в акции «Покормите птиц зимой», установив новые кормушки с кормом. Все эти активности прошли в рамках проекта «Экопоход», который получил поддержку в конкурсе «ОМК Партнерство» (ежегодно проводит группа ОМК).

Во время «Экопохода» волонтеры «ОМК Энергомаш» убрали территорию центральной усадьбы, помогли сотрудникам заповедника установить информационные и познавательно-игровые стенды на экологической тропе «Вековая дубрава».

Волонтеры привезли более 50 кг семян подсолнечника и 16 кормушек для птиц. Дети помогали развешивать кормушки и раскладывать корм, чтобы пернатые смогли пережить холодное время года.

«Это не первый наш экологический проект. Мы уже передавали корм в приют для собак, высаживали деревья и благоустраивали территорию хосписа, а также убирали Архиерейскую рощу. Да и в этом заповеднике мы тоже не первый раз. В сентябре мы приезжали сюда вместе с коллегами расчищать дендрариум. С каждым разом количество людей, готовых помочь, растет», — отметила автор проекта, сотрудница «ОМК Энергомаш» Елена Кальницкая.

В благодарность за помощь сотрудники заповедника провели для участников «Экопохода» обзорную экскурсию по единственной сохранившейся нагорной дубраве, возраст которой более 350 лет, а некоторым из исполинов около 400 лет.

В конце путешествия каждый смог загадать желание под старым дубом.

Сейчас заповедник состоит из пяти участков, расположенных в Борисовском, Губкинском и Новооскольском районах Белгородской области. В состав заказника входят участки «Лес на Ворскле», «Лысые горы», «Острасьевы яры», «Стенки Изгорья» и «Ямская степь».

«Мы видим, как активно развивается экологическое движение ОМК не только в Белгороде, но и в других регионах присутствия группы ОМК. Наши волонтеры личным примером воспитывают ответственное отношение к природе и у своих детей, вовлекая их в такие проекты, как „Экопоход“. Многие инициативы наших сотрудников способствуют в том числе и сохранению биоразнообразия. Это позволяет сохранить баланс и равновесие в экосистеме. Орнитологи утверждают, что, например, до 70% синиц, которым не суждено пережить зиму, погибают в феврале–апреле. Гибнут птицы не от холода, а от голода. В мороз им нужно ускорение метаболизма, надо греться, а еды нет. Выживают птицы лишь там, где были устроены и поддерживались кормовые зоны», — прокомментировала руководитель направления корпоративной социальной ответственности группы ОМК Ольга Миронова.
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#Общество#Белогорье#Борисовка#Птицы#Заповедник#Кормушки#Приют для собак#Архиерейская роща#Кормушки для птиц#Артем Черненко#Волонтеры
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