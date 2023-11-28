Волонтеры ОМК убрали экотропу и установили кормушки в заповеднике «Белогорье»

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Также вместе со своими детьми активисты поучаствовали в акции «Покормите птиц зимой», установив новые кормушки с кормом. Все эти активности прошли в рамках проекта «Экопоход», который получил поддержку в конкурсе «ОМК Партнерство» (ежегодно проводит группа ОМК).
Во время «Экопохода» волонтеры «ОМК Энергомаш» убрали территорию центральной усадьбы, помогли сотрудникам заповедника установить информационные и познавательно-игровые стенды на экологической тропе «Вековая дубрава».
Волонтеры привезли более 50 кг семян подсолнечника и 16 кормушек для птиц. Дети помогали развешивать кормушки и раскладывать корм, чтобы пернатые смогли пережить холодное время года.
«Это не первый наш экологический проект. Мы уже передавали корм в приют для собак, высаживали деревья и благоустраивали территорию хосписа, а также убирали Архиерейскую рощу. Да и в этом заповеднике мы тоже не первый раз. В сентябре мы приезжали сюда вместе с коллегами расчищать дендрариум. С каждым разом количество людей, готовых помочь, растет», — отметила автор проекта, сотрудница «ОМК Энергомаш» Елена Кальницкая.
В благодарность за помощь сотрудники заповедника провели для участников «Экопохода» обзорную экскурсию по единственной сохранившейся нагорной дубраве, возраст которой более 350 лет, а некоторым из исполинов около 400 лет.
В конце путешествия каждый смог загадать желание под старым дубом.
Сейчас заповедник состоит из пяти участков, расположенных в Борисовском, Губкинском и Новооскольском районах Белгородской области. В состав заказника входят участки «Лес на Ворскле», «Лысые горы», «Острасьевы яры», «Стенки Изгорья» и «Ямская степь».
«Мы видим, как активно развивается экологическое движение ОМК не только в Белгороде, но и в других регионах присутствия группы ОМК. Наши волонтеры личным примером воспитывают ответственное отношение к природе и у своих детей, вовлекая их в такие проекты, как „Экопоход“. Многие инициативы наших сотрудников способствуют в том числе и сохранению биоразнообразия. Это позволяет сохранить баланс и равновесие в экосистеме. Орнитологи утверждают, что, например, до 70% синиц, которым не суждено пережить зиму, погибают в феврале–апреле. Гибнут птицы не от холода, а от голода. В мороз им нужно ускорение метаболизма, надо греться, а еды нет. Выживают птицы лишь там, где были устроены и поддерживались кормовые зоны», — прокомментировала руководитель направления корпоративной социальной ответственности группы ОМК Ольга Миронова.