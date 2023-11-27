В Белгороде волонтеры ОМК провели мастер-класс для ребят из многодетных семей

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
«В ежедневной суете бывает сложно уделить необходимое внимание детям, а так хочется провести время вместе. У меня самой многодетная семья, и нам не хватало мероприятий, где каждый нашел бы для себя что-то интересное и полезное», — объяснила автор проекта «Дети в приоритете», сотрудница «ОМК Энергомаш» Галина Овсянникова.
Идея провести мастер-класс для ребят из многодетных семей появилась у Галины Овсянниковой в этом году сразу после старта грантового конкурса «ОМК Партнерство». Сотрудницы белгородского завода ОМК поддержали инициативу коллеги.
«Я впервые на таком мастер-классе и мне все очень понравилось. Дома придумаю и обязательно напишу на открытке красивое поздравление, чтобы потом на День матери вручить подарок маме», — поделился своими впечатлениями юный участник Роман Иваницкий.
В конце мероприятия волонтеры вручили девчонкам и мальчишкам наборы для творчества. Теперь ребята смогут самостоятельно дома сделать подарки для своих близких, например, к Новому году.
«Гранты „ОМК Партнерство“ дают возможность нашим волонтерам сделать больше добрых дел в родных городах. Здорово, когда волонтерский проект объединяет не только единомышленников, но и большие семьи. Многодетная семья — это большая ответственность и ежедневный труд, еще одна работа, но уже без выходных. Очень важно, чтобы дети и родители находили общий язык и общие занятия. Например, вместе учились делать свечи, как предложили наши волонтеры из Белгорода», — прокомментировала руководитель направления корпоративной социальной ответственности группы ОМК Ольга Миронова.