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В Белгороде волонтеры ОМК провели мастер-класс для ребят из многодетных семей

В Белгороде волонтеры ОМК провели мастер-класс для ребят из многодетных семей

27 ноября 2023, 07:10
Фото: Юлия Виреева
В преддверие Дня матери волонтеры «ОМК Энергомаш» (входит в группу ОМК) провели мастер-класс по изготовлению свечей для ребят из многодетных семей. Мероприятие было организовано на средства гранта «ОМК Партнерство».

«В ежедневной суете бывает сложно уделить необходимое внимание детям, а так хочется провести время вместе. У меня самой многодетная семья, и нам не хватало мероприятий, где каждый нашел бы для себя что-то интересное и полезное», — объяснила автор проекта «Дети в приоритете», сотрудница «ОМК Энергомаш» Галина Овсянникова.

Идея провести мастер-класс для ребят из многодетных семей появилась у Галины Овсянниковой в этом году сразу после старта грантового конкурса «ОМК Партнерство». Сотрудницы белгородского завода ОМК поддержали инициативу коллеги.

«Я впервые на таком мастер-классе и мне все очень понравилось. Дома придумаю и обязательно напишу на открытке красивое поздравление, чтобы потом на День матери вручить подарок маме», — поделился своими впечатлениями юный участник Роман Иваницкий.

В конце мероприятия волонтеры вручили девчонкам и мальчишкам наборы для творчества. Теперь ребята смогут самостоятельно дома сделать подарки для своих близких, например, к Новому году.

Фото: Юлия Виреева
«Гранты „ОМК Партнерство“ дают возможность нашим волонтерам сделать больше добрых дел в родных городах. Здорово, когда волонтерский проект объединяет не только единомышленников, но и большие семьи. Многодетная семья — это большая ответственность и ежедневный труд, еще одна работа, но уже без выходных. Очень важно, чтобы дети и родители находили общий язык и общие занятия. Например, вместе учились делать свечи, как предложили наши волонтеры из Белгорода», — прокомментировала руководитель направления корпоративной социальной ответственности группы ОМК Ольга Миронова.
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#Общество#Белгородская область#Мастер-класс#День матери#Многодетные семьи#Белгород#Омк#Артем Черненко#Волонтеры
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