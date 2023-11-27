В Белгороде волонтеры ОМК провели мастер-класс для ребят из многодетных семей

«В ежедневной суете бывает сложно уделить необходимое внимание детям, а так хочется провести время вместе. У меня самой многодетная семья, и нам не хватало мероприятий, где каждый нашел бы для себя что-то интересное и полезное», — объяснила автор проекта «Дети в приоритете», сотрудница «ОМК Энергомаш» Галина Овсянникова.