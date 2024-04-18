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«ОМК Энергомаш» расширил список соцгарантий для сотрудников

«ОМК Энергомаш» расширил список соцгарантий для сотрудников

18 апреля 2024, 10:43
Группа ОМК расширила список социальных гарантий для сотрудников белгородского завода «ОМК Энергомаш». Новый коллективный договор заключили на ближайшие три года. В новой редакции сохранили все закрепленные ранее обязательства, увеличив при этом выплаты и улучшив условия по уже существующим пакетам.

Также добавили новые меры поддержки сотрудников и членов их семей.

Например, по инициативе белгородского завода ОМК в колдоговоре появился пункт о частичной компенсации затрат на оздоровление заводчан. Предприятие будет выплачивать на санаторно-курортное лечение до 35 тысяч рублей каждому.

Кроме этого, завод увеличил частичную компенсацию на детский отдых. Ранее на одного ребенка выделяли 15 тысяч рублей, сейчас — 25 тысяч. При этом поддержке семей в новом коллективном договоре уделили особое внимание. Втрое выросла выплата за рождение ребенка — с 5 до 15 тысяч рублей. Для родителей, имеющих детей с инвалидностью, предусмотрели дополнительные оплачиваемые выходные.

Руководство завода учло пожелания коллектива — теперь отгул могут взять родители первоклассников с шести лет для сопровождения на праздник Первого звонка (ранее с семи лет). А новогодние подарки уже в прошлом году получили оба работающих родителя для детей до 14 лет включительно.

И это лишь немногие из предложенных соцгарантий для заводчан. В новый коллективный договор внесли более десятка изменений, защищающих интересы работников.

«У нас в компании формируют единый социальный пакет для сотрудников всех предприятий группы ОМК. Чтобы каждый, независимо от региона проживания, мог получать социальную помощь по высоким стандартам. Мы максимально старались учесть пожелания людей, когда пересматривали коллективный договор на ближайшие три года. Существенно расширили пакет льгот и соцгарантий, добавили много важных пунктов, которые напрямую затрагивают каждого нашего работника», — отметил директор по персоналу «ОМК Энергомаш» Евгений Сычев.

Фото ОМК, автор Вячеслав Хабаров

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#Артем Черненко#Общество#Белгородская область#Соцгарантии#Работники#Новогодние подарки#Социальные гарантии#Коллективный договор#Санаторно-курортное лечение#Компенсация затрат#ОМК Энергомаш#Дети с инвалидностью#Поддержка семей
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