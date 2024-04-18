«ОМК Энергомаш» расширил список соцгарантий для сотрудников

Кроме этого, завод увеличил частичную компенсацию на детский отдых. Ранее на одного ребенка выделяли 15 тысяч рублей, сейчас — 25 тысяч. При этом поддержке семей в новом коллективном договоре уделили особое внимание. Втрое выросла выплата за рождение ребенка — с 5 до 15 тысяч рублей. Для родителей, имеющих детей с инвалидностью, предусмотрели дополнительные оплачиваемые выходные.