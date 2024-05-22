Группа ОМК выбрала победителей грантового конкурса «ОМК Партнёрство» из Белгорода

Итоги конкурса группа ОМК подводит в два этапа в связи с рекордным числом полученных заявок. Их в этом году поступило 971 из 28 регионов присутствия компании. Уже выбрали победителей в 9 регионах: в Белгородской, Нижегородской, Челябинской, Владимирской областях, Пермскому краю, Республикам Татарстан и Башкортостан, а также по Москве и Московской области.