Группа ОМК выбрала победителей грантового конкурса «ОМК Партнёрство» из Белгорода

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Итоги конкурса группа ОМК подводит в два этапа в связи с рекордным числом полученных заявок. Их в этом году поступило 971 из 28 регионов присутствия компании. Уже выбрали победителей в 9 регионах: в Белгородской, Нижегородской, Челябинской, Владимирской областях, Пермскому краю, Республикам Татарстан и Башкортостан, а также по Москве и Московской области.
Поддержку получили 17 инициатив волонтеров белгородского завода ОМК («ОМК Энергомаш») (из них 9 — экологические) и 8 проектов организаций.
Всего же в 9 регионах поддержали 156 инициатив волонтеров и 70 проектов НКО и муниципальных учреждений.
Номинация «Охрана окружающей среды и защита животных» стала самой востребованной среди волонтеров: 31% от всех допущенных до экспертного совета заявок и почти половина из числа объявленных проектов-победителей.
В этом году группа ОМК увеличила бюджет конкурса социальных и благотворительных проектов «ОМК Партнерство» до 37 млн рублей. Прием заявок проходил до 7 апреля. Участвовали в конкурсе некоммерческие организации, государственные муниципальные учреждения и сотрудники группы ОМК.
ОМК предоставит победителям гранты на реализацию своих проектов: организациям — до 250 тыс. рублей, волонтерам — до 50 тыс. рублей.
«Востребованной остается не только тема экологии, но и инициативы по благоустройству территорий. Заметно также, как растет уровень экологической культуры участников конкурса: от простого сбора мусора наши волонтеры перешли к проектам по переработке и вторичному использованию, в том числе, с творческим подходом. Многие проекты, получивших гранты „ОМК Партнерство“ в этом году, направлены на поддержку социально уязвимых слоев населения и на вовлечение взрослых и детей, в том числе с инвалидностью, в здоровый образ жизни. Интересно наблюдать, как некоторые идеи прошлых лет трансформируются и развиваются в новые проекты. Например, кто-то из участников начинал с очистки рек, а теперь развивает целые туристические экомаршруты и проводит сплавы. Все более востребованной становится не только гуманитарная помощь, но и поддержка семей», — прокомментировала руководитель проектов направления по корпоративной социальной ответственности группы ОМК Ирина Медведева.
Полный список победителей этого года можно посмотреть на платформе https://partnerstvo.omk.ru/