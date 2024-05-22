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«ОМК Партнёрство»

Группа ОМК выбрала победителей грантового конкурса «ОМК Партнёрство» из Белгорода

22 мая 2024, 12:01
Фото: Пресс-служба ОМК
«ОМК Партнёрство»
Группа ОМК определила первых победителей, которые выиграли гранты на реализацию своих социальных проектов в рамках конкурса «ОМК Партнерство».

Уже выбрали 226 лучших проектов в 9 регионах, в том числе 25 — из Белгорода. До конца мая объявят результаты в регионах, где работают вагоноремонтные депо «ОМК Стальной путь».

Итоги конкурса группа ОМК подводит в два этапа в связи с рекордным числом полученных заявок. Их в этом году поступило 971 из 28 регионов присутствия компании. Уже выбрали победителей в 9 регионах: в Белгородской, Нижегородской, Челябинской, Владимирской областях, Пермскому краю, Республикам Татарстан и Башкортостан, а также по Москве и Московской области.

Поддержку получили 17 инициатив волонтеров белгородского завода ОМК («ОМК Энергомаш») (из них 9 — экологические) и 8 проектов организаций.

Всего же в 9 регионах поддержали 156 инициатив волонтеров и 70 проектов НКО и муниципальных учреждений.

Номинация «Охрана окружающей среды и защита животных» стала самой востребованной среди волонтеров: 31% от всех допущенных до экспертного совета заявок и почти половина из числа объявленных проектов-победителей.

В этом году группа ОМК увеличила бюджет конкурса социальных и благотворительных проектов «ОМК Партнерство» до 37 млн рублей. Прием заявок проходил до 7 апреля. Участвовали в конкурсе некоммерческие организации, государственные муниципальные учреждения и сотрудники группы ОМК.

ОМК предоставит победителям гранты на реализацию своих проектов: организациям — до 250 тыс. рублей, волонтерам — до 50 тыс. рублей.

«Востребованной остается не только тема экологии, но и инициативы по благоустройству территорий. Заметно также, как растет уровень экологической культуры участников конкурса: от простого сбора мусора наши волонтеры перешли к проектам по переработке и вторичному использованию, в том числе, с творческим подходом. Многие проекты, получивших гранты „ОМК Партнерство“ в этом году, направлены на поддержку социально уязвимых слоев населения и на вовлечение взрослых и детей, в том числе с инвалидностью, в здоровый образ жизни. Интересно наблюдать, как некоторые идеи прошлых лет трансформируются и развиваются в новые проекты. Например, кто-то из участников начинал с очистки рек, а теперь развивает целые туристические экомаршруты и проводит сплавы. Все более востребованной становится не только гуманитарная помощь, но и поддержка семей», — прокомментировала руководитель проектов направления по корпоративной социальной ответственности группы ОМК Ирина Медведева.

Полный список победителей этого года можно посмотреть на платформе https://partnerstvo.omk.ru/

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