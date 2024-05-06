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Сотрудники белгородского завода ОМК пробежали Московский полумарафон

Сотрудники белгородского завода ОМК пробежали Московский полумарафон

6 мая 2024, 07:00
Фото: предоставлено ОМК
Объединенная металлургическая компания (ОМК) организовала для своих сотрудников, работающих на предприятии «ОМК Энергомаш» в Белгороде, поездку на X Московский полумарафон.

В заводскую команду вошли сотрудники, которые победили в забеге, посвященном 50-летию производства металлоконструкций. Еще два слота разыграли в сообществе предприятия ВКонтакте. Так, в состав команды включили 10 человек.Они преодолели дистанцию в 21,1 км.Всего в Московском полумарафоне участвовали более 60 корпоративных команд, свыше 20 тысяч профессионалов и любителей легкой атлетики со всей страны.

«Меня впечатлила масштабность мероприятия: тысячи людей из разных городов одновременно бежали в самом сердце нашей Родины — по центру Москвы. Такие спортивные события помогают проверить свои силы и объединяют коллектив», — поделился впечатлениями о полумарафоне инженер-конструктор завода «ОМК Энергомаш» Роман Акиньшин.

Это не первая инициатива руководства предприятия для поддержки сотрудников, желающих вести здоровый образ жизни. На белгородском заводе ОМК создали все условия для занятия спортом: каждый может тренироваться на производственной площадке в физкультурно-оздоровительном комплексе, в котором есть тренажный зал, поле для игры в мини-футбол и волейбол.Кроме того, сотрудников «ОМК Энергомаш» бесплатно обучают плаванию и пляжному волейболу. Заводчане регулярно проходят медицинские осмотры, также на предприятии компенсируют затраты на санаторно-оздоровительный отдых.

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#Кристина Семенчук#Спорт#Москва#Завод#Сотрудники#Здоровый образ жизни#Новости Белгорода#Полумарафон#Белгород#Омк
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