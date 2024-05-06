Сотрудники белгородского завода ОМК пробежали Московский полумарафон

Это не первая инициатива руководства предприятия для поддержки сотрудников, желающих вести здоровый образ жизни. На белгородском заводе ОМК создали все условия для занятия спортом: каждый может тренироваться на производственной площадке в физкультурно-оздоровительном комплексе, в котором есть тренажный зал, поле для игры в мини-футбол и волейбол.Кроме того, сотрудников «ОМК Энергомаш» бесплатно обучают плаванию и пляжному волейболу. Заводчане регулярно проходят медицинские осмотры, также на предприятии компенсируют затраты на санаторно-оздоровительный отдых.