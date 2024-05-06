Сотрудники белгородского завода ОМК пробежали Московский полумарафон

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В заводскую команду вошли сотрудники, которые победили в забеге, посвященном 50-летию производства металлоконструкций. Еще два слота разыграли в сообществе предприятия ВКонтакте. Так, в состав команды включили 10 человек.Они преодолели дистанцию в 21,1 км.Всего в Московском полумарафоне участвовали более 60 корпоративных команд, свыше 20 тысяч профессионалов и любителей легкой атлетики со всей страны.
«Меня впечатлила масштабность мероприятия: тысячи людей из разных городов одновременно бежали в самом сердце нашей Родины — по центру Москвы. Такие спортивные события помогают проверить свои силы и объединяют коллектив», — поделился впечатлениями о полумарафоне инженер-конструктор завода «ОМК Энергомаш» Роман Акиньшин.
Это не первая инициатива руководства предприятия для поддержки сотрудников, желающих вести здоровый образ жизни. На белгородском заводе ОМК создали все условия для занятия спортом: каждый может тренироваться на производственной площадке в физкультурно-оздоровительном комплексе, в котором есть тренажный зал, поле для игры в мини-футбол и волейбол.Кроме того, сотрудников «ОМК Энергомаш» бесплатно обучают плаванию и пляжному волейболу. Заводчане регулярно проходят медицинские осмотры, также на предприятии компенсируют затраты на санаторно-оздоровительный отдых.