Сотрудники «ОМК Энергомаш» пробежали полумарафон «ЗаБег. РФ»

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
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Updated Сегодня, 10:57
Он объединил тысячи любителей спорта по всей стране: 4 июня во многих городах юниоры, новички, любители и профи пробежали дистанцию в один, пять, 10 и 21,1 километр.
В Белгороде спортивное событие прошло в онлайн-формате. 23 легкоатлета из «ОМК Энергомаш» достойно представили свой город вместе с другими участниками. Заводская команда вышла на старт в лесном массиве Сосновка. После небольшой разминки спортсмены отправились на преодоление своих личных дистанций.
«Участвуя в таких больших спортивных событиях, я бросаю вызов себе. Тренируюсь больше для личного роста. В прошлом году участвовал в беговом мероприятии „Пульс“, понравилось. Хотелось и в этом полумарафоне испытать свои силы. В этот раз выбрал дистанцию в 21,1 километр. Здорово, что ребята решили собраться вместе и представить завод на соревнованиях. Красивая локация, поддержка друзей и позитивная энергия — это то, что было нужно. Хочется, чтобы в следующем году мы посоревновались в самом крупном полумарафоне со всеми белгородцами», — сказал инженер-конструктор завода «ОМК Энергомаш» Ярослав Шалпегин.
Справка:
Полумарафон «ЗаБег.РФ» впервые прошел в 2017 году в 10 городах, а в 2020-м синхронный старт дали во всех российских субъектах. Спортивное мероприятие установило в 2020 и 2021 годах два мировых рекорда, попавших в Книгу рекордов Гиннесса, как «Полумарафон, объединивший самое большое количество городов одновременно». В этом году он приобрел международный статус.