Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:55

Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

Изображение материала

Сотрудники «ОМК Энергомаш» пробежали полумарафон «ЗаБег. РФ»

6 июня 2023, 10:55
Фото: Елена Кальницкая
Сотрудники завода «ОМК Энергомаш», входящего в Объединенную металлургическую компанию, присоединились к Всероссийскому полумарафону с синхронным стартом «ЗаБег.РФ».
Сюжет
Забег

Он объединил тысячи любителей спорта по всей стране: 4 июня во многих городах юниоры, новички, любители и профи пробежали дистанцию в один, пять, 10 и 21,1 километр.

В Белгороде спортивное событие прошло в онлайн-формате. 23 легкоатлета из «ОМК Энергомаш» достойно представили свой город вместе с другими участниками. Заводская команда вышла на старт в лесном массиве Сосновка. После небольшой разминки спортсмены отправились на преодоление своих личных дистанций.

Фото: Елена Кальницкая

«Участвуя в таких больших спортивных событиях, я бросаю вызов себе. Тренируюсь больше для личного роста. В прошлом году участвовал в беговом мероприятии „Пульс“, понравилось. Хотелось и в этом полумарафоне испытать свои силы. В этот раз выбрал дистанцию в 21,1 километр. Здорово, что ребята решили собраться вместе и представить завод на соревнованиях. Красивая локация, поддержка друзей и позитивная энергия — это то, что было нужно. Хочется, чтобы в следующем году мы посоревновались в самом крупном полумарафоне со всеми белгородцами», — сказал инженер-конструктор завода «ОМК Энергомаш» Ярослав Шалпегин.

Справка:

Полумарафон «ЗаБег.РФ» впервые прошел в 2017 году в 10 городах, а в 2020-м синхронный старт дали во всех российских субъектах. Спортивное мероприятие установило в 2020 и 2021 годах два мировых рекорда, попавших в Книгу рекордов Гиннесса, как «Полумарафон, объединивший самое большое количество городов одновременно». В этом году он приобрел международный статус.

Сотрудники «ОМК Энергомаш» развивают систему бережливого производства
Узнать подробнее
Читайте также:
Адаптационная программа для новых сотрудников стартовала на «ОМК Энергомаш»«ОМК Энергомаш» передал в дар Центру культурного развития фотовыставку о Юрии КуценкоНа заводе «ОМК Энергомаш» прошли праздничные мастер-классы
#Кристина Семенчук#Забег#Дистанция#Общество#Белгородская область
Подпишитесь
В небе над Белгородом прогремели взрывы: сработала система ПВО
Сегодня, 12:31
«Как там город, стоит?» Какие вопросы задают шебекинцы властям
Сегодня, 09:34
Песков: В приграничных районах принимаются меры для наведения порядка
Сегодня, 11:32
Почти 60 тысяч человек эвакуировали в Белгородской области
Сегодня, 12:47
Бронежилеты и коровы: что жители Шебекино продают в интернете
Сегодня, 11:56
Гладков: Сегодня противника на территории Белгородской области нет
Сегодня, 11:35