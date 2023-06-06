Сотрудники «ОМК Энергомаш» пробежали полумарафон «ЗаБег. РФ»

«Участвуя в таких больших спортивных событиях, я бросаю вызов себе. Тренируюсь больше для личного роста. В прошлом году участвовал в беговом мероприятии „Пульс“, понравилось. Хотелось и в этом полумарафоне испытать свои силы. В этот раз выбрал дистанцию в 21,1 километр. Здорово, что ребята решили собраться вместе и представить завод на соревнованиях. Красивая локация, поддержка друзей и позитивная энергия — это то, что было нужно. Хочется, чтобы в следующем году мы посоревновались в самом крупном полумарафоне со всеми белгородцами», — сказал инженер-конструктор завода «ОМК Энергомаш» Ярослав Шалпегин.