Около 150 сотрудников «ОМК Энергомаш» присоединились к заводской спартакиаде в 2023-м

Капитан команды победителя «Истина», мастер-инженер-технолог котельного производства Роман Солярский поделился впечатлениями о соревнованиях: «Мы получили хорошие результаты во всех видах спорта, лишь в футболе заняли место ниже желаемого — пятое. Перед спартакиадой мы с напарниками разработали стратегию и основной упор сделали на то, чтобы повторить успех прошлого года. Спортсмены были нацелены лишь на победу и знали, к чему мы все стремимся. Наверное, это был один из основных моментов. В следующем году вновь планируем оставить кубок у себя», — добавил Роман Солярский.