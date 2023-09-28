Около 150 сотрудников «ОМК Энергомаш» присоединились к заводской спартакиаде в 2023-м

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
В спортивных соревнованиях участвовало около 150 сотрудников завода. На церемонии награждения с теплыми словами поздравлений к заводчанам обратилась вдова олимпийского призера, ветерана завода Юрия Куценко Надежда Даниловна.
С апреля по сентябрь спортсмены состязались в баскетболе, бадминтоне, в городках, настольном теннисе, волейболе, плавании. Они демонстрировали сплоченность в командном турнире, в играх по мини-футболу и в легкоатлетической эстафете.
Церемония закрытия выдалась такой же яркой и динамичной, какими были и сами соревнования. На ней определили лучшие команды, назвали имена 11 лучших игроков в каждом виде спорта, вручили награды сотрудникам, которые чаще всего посещали заводской физкультурно-оздоровительный комплекс «Энергомаш». Отдельно наградили организаторов и победителей волонтерских акций «Беги со мной» и «ВелоЗОЖ». Участники этих акций пробежали не менее 50 километров и проехали на велосипедах около 100 километров.
Первое место спартакиады, медали и премию получила команда «Истина». На вторую и третью ступени пьедестала поднялись «Все под контролем» и «Технари».
Капитан команды победителя «Истина», мастер-инженер-технолог котельного производства Роман Солярский поделился впечатлениями о соревнованиях: «Мы получили хорошие результаты во всех видах спорта, лишь в футболе заняли место ниже желаемого — пятое. Перед спартакиадой мы с напарниками разработали стратегию и основной упор сделали на то, чтобы повторить успех прошлого года. Спортсмены были нацелены лишь на победу и знали, к чему мы все стремимся. Наверное, это был один из основных моментов. В следующем году вновь планируем оставить кубок у себя», — добавил Роман Солярский.
Справка
Ежегодная спартакиада трудового коллектива белгородского завода ОМК посвящена памяти серебряного призера Олимпийских игр 1980 года, ветерана белгородского завода ОМК Юрия Куценко (1952-2018). Он стал первым в истории Белгородчины спортсменом, поднявшимся на олимпийский пьедестал. Даже после ухода из профессионального спорта он активно участвовал в жизни региона. В 2014 году мастер спорта международного класса, почетный гражданин города Белгорода Юрий Куценко пронес факел на эстафете Олимпийского огня перед Играми в Сочи, а через год стал послом ГТО по Белгородской области.