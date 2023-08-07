«ОМК Энергомаш» изготовил и поставил металлоконструкции для «Ленты Мебиуса»

«Лента Мебиуса» — не первый проект, реализованный белгородским заводом ОМК на территории ВДНХ в Москве. В 2009 году для реконструкции памятника «Рабочий и колхозница» на заводе изготовили несущие конструкции каркаса со сроком службы покрытия 100 лет. Также в 2018 году изготовили и смонтировали конструкции из гнутых труб для строительства зала для настольных игр, чтения и встреч.