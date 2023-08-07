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«ОМК Энергомаш» изготовил и поставил металлоконструкции для «Ленты Мебиуса»

7 августа 2023, 08:00
Фото — Вячеслав Хабаров
Завод Объединенной металлургической компании «ОМК Энергомаш» спроектировал, изготовил и поставил уникальные металлоконструкции для аттракциона «Лента Мебиуса», который с начала лета открыт в ландшафтном парке на ВДНХ в Москве.

Аттракцион напоминает знак бесконечности и выступает частью комплекса «Сада пяти чувств». Пространственная конструкция имеет сложную форму размером 66 на 27 метров и высотой около 10 метров. Из-за нестандартной геометрии проектируемого объекта специалисты завода «ОМК Энергомаш» использовали 3D-моделирование. В частности, применяли геодезическую съемку тахеометрами. Благодаря четкому контролю и выгрузке координат точек из 3D-модели удалось обеспечить 100%-ую сходимость гнутых вальцованных труб. Это позволило учесть технологические особенности для заготовительного производства, сборки, сварки конструкций и вовремя внести требуемые изменения в модель до запуска производства. После сборки каркас сооружения облицевали золотистыми металлическими панелями с зеркальным эффектом.

Сейчас аттракцион может увидеть каждый житель и гость столицы, а белгородский завод ОМК еще раз подтвердил высокое качество работ и возможность создавать металлоконструкции сложной пространственной геометрии.

«В этом году наше производство металлоконструкций отмечает 50 лет работы. Участие в сложном и в то же время интересном проекте „Лента Мебиуса“ точно запомним как одно из важных достижений. Для него мы поставили 164 тонны металлоконструкций. Подобные нетиповые проекты позволяют использовать опыт и возможности предприятия, а также профессионально развиваться. Мы гордимся тем, что объект, созданный из металлоконструкций белгородского завода ОМК, украсил еще один город», — отметил директор департамента продаж металлоконструкций «ОМК Энергомаш» Игорь Тимофеев.

Справка

Проект «Ленты Мебиуса», разработанный конструкторским отделом «ОМК Энергомаш», в 2020 году одержал победу в номинации «Лучший общественный проект» в международном конкурсе Tekla BIM Awards.

«Лента Мебиуса» — не первый проект, реализованный белгородским заводом ОМК на территории ВДНХ в Москве. В 2009 году для реконструкции памятника «Рабочий и колхозница» на заводе изготовили несущие конструкции каркаса со сроком службы покрытия 100 лет. Также в 2018 году изготовили и смонтировали конструкции из гнутых труб для строительства зала для настольных игр, чтения и встреч.

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#Артем Черненко#ОМК Энергомаш#Белгородская область#Общество
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