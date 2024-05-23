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Published Сегодня, 09:55

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Updated Сегодня, 09:57

Эксперт рассказал о положении России в сфере производства микрочипов

Эксперт рассказал о положении России в сфере производства микрочипов

23 мая 2024, 09:55
Фото: Изображение Midjourney
Лидерство на рынке микроэлектроники сейчас занимают американские компании. Китай пытается не только догнать, но и обогнать США. Россия в этом плане пока отстаёт. Подробности рассказали эксперты «Новым известиям».

В настоящий момент две китайских компании по производству чипов добились большого прогресса: CXMT — разработала образцы микросхем HBM, Wuhan Xinxin — строит завод для производства модулей памяти.

Кандидат физико-математических наук, основатель ИТ-компании «Снежный барс» Виталий Раднаев рассказал «Новым известиям», что технология производства чипов для создания передовых процессоров искусственного интеллекта важна не только для Китая, но и для всей глобальной технологической отрасли.

«Сейчас на этом рынке монополия у компании NVIDIA, усиление конкуренции снизит цены, а также даст доступ к технологиям странам попавшим под ограничительные меры со стороны США», — уточняет эксперт.

В России производство микрочипов идёт не так активно. По словам Виталия Раднаева, производственные линии есть, но техпроцессы отстают на несколько поколений.

«В России всегда новые технологии первыми применялись в оборонной промышленности, для которой достаточно относительно простых микрочипов. Требуются громадные инвестиции, которые вряд ли окупятся в ближайшей перспективе, т. к. внутренний рынок слишком мал, для снижения себестоимости необходим „эффект масштаба“. Также есть проблемы с подготовленными кадрами для этих производств», — отметил эксперт.

Что касается искусственного интеллекта, то его уже внедряют в повседневную жизнь россиян. По мнению эксперта, внедрение ИИ во многие отрасли может стать началом новой промышленной революции.

«Радует, что у нас в стране видят перспективы в данной технологии и прикладывают усилия, чтобы это направление развивалось», — подчеркнул Виталий Раднаев.

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#Алина Харина#Общество#Россия#Китай#Электроника#Искусственный интеллект
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