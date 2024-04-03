Ямы на белгородских дорогах будет искать искусственный интеллект

С 10 марта приложение начали тестировать в Старом Осколе. Как это работает: в дежурную машину устанавливается смартфон с программой, она снимает потоковое видео и передаёт на сервер, где анализируются и накладываются на карту дефекты. После этого материалы передают в профильные службы.