Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:07

Published Сегодня, 16:07

Modified Сегодня, 16:07

Updated Сегодня, 16:07

Приложение для выявления дефектов на дорогах

Ямы на белгородских дорогах будет искать искусственный интеллект

3 апреля 2024, 16:07
Фото: страница Андрея Чеснокова в соцсети
Приложение для выявления дефектов на дорогах
Ранее на проблемные участки выезжали сотрудники коммунальных служб, они вручную делали замеры, из-за этого информация могла быть неточной. Теперь дефекты будет выявлять ИИ. Такой метод будут применять на дорогах Старооскольского округа, сообщил мэр Андрей Чесноков.
Сюжет
Дороги

В Старооскольском горокруге дефекты на дорогах будет выявлять искусственный интеллект. Раньше на участки выезжали коммунальщики, которые делали замеры вручную, из-за чего информация могла быть не совсем точной. Теперь этой работой займётся искусственный интеллект.

ИИ разработали в Казани. Программа самостоятельно будет выявлять выбоины и трещины, неисправные фонари освещения, а также неправильное размещение дорожных знаков.

С 10 марта приложение начали тестировать в Старом Осколе. Как это работает: в дежурную машину устанавливается смартфон с программой, она снимает потоковое видео и передаёт на сервер, где анализируются и накладываются на карту дефекты. После этого материалы передают в профильные службы.

В Белгороде пострадавшая от падения авиабомбы дорога избавилась от «трамплина»
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде пострадавшая от падения авиабомбы дорога избавилась от «трамплина»Белгородские дороги привели в нормальное состояние только после проверки прокуратурыВ Белгороде приступили к ремонту дороги, куда год назад упал боеприпас
#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Дороги#Новости Старого Оскола#Ямы#Алина Харина#Искусственный интеллект#Андрей чесноков
Подпишитесь
Одна из взяток Сергиенко от Гринякина касалась дома родителей Наталии Полуяновой?
Сегодня, 11:40
Будет громко: в Белгороде на семи улицах проверят недавно установленные сирены
Сегодня, 14:52
Сергиенко получал от Гринякина деньги за квартиру, оформленную на жену Глазкрицкого?
Сегодня, 14:29
Газманов и SHAMAN? Что слушают белгородские школьники на уроках музыки
Сегодня, 15:06
С 12 марта от обстрелов ВСУ погибли 26 белгородцев
Сегодня, 13:40
Когда белгородцы смогут прятать машины в подземных паркингах?
Сегодня, 14:12
"