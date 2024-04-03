Ямы на белгородских дорогах будет искать искусственный интеллект

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
В Старооскольском горокруге дефекты на дорогах будет выявлять искусственный интеллект. Раньше на участки выезжали коммунальщики, которые делали замеры вручную, из-за чего информация могла быть не совсем точной. Теперь этой работой займётся искусственный интеллект.
ИИ разработали в Казани. Программа самостоятельно будет выявлять выбоины и трещины, неисправные фонари освещения, а также неправильное размещение дорожных знаков.
С 10 марта приложение начали тестировать в Старом Осколе. Как это работает: в дежурную машину устанавливается смартфон с программой, она снимает потоковое видео и передаёт на сервер, где анализируются и накладываются на карту дефекты. После этого материалы передают в профильные службы.