Искусственный интеллект может обойти моральные установки

И это интересный вывод. Ведь не секрет, что алгоритмы ИИ уже вовсю применяются частными компаниями для коммуникации с населением, например, тем же Сбером. По тому же пути идет и государство. Так, уже в этом году стартует эксперимент по интеграции алгоритмов ИИ на Портале госуслуг. Как сообщило на днях Минцифры, робот Макс на «Госуслугах» получит генеративный искусственный интеллект, чтобы пользователи могли получать более точные ответы для конкретных жизненных ситуаций. В конце прошлого года глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявляла, что у нее и ее коллег «в загашнике» есть пилотный проект по использованию ИИ для проверки подписей. А это уже святая святых — короткая дорожка к выборам президента и Госдумы, то есть верховной власти в стране. И на них ИИ вскорости сможет влиять.