Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:24

Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Гуманитарная помощь

Фонд «Поколение» оказал помощь жителям Белгородской области, находящимся в ПВР

22 мая 2024, 11:24
Фото: Фонд «Поколение»
Гуманитарная помощь
Украинские террористы не прекращают обстрелы Белгородской области. Тысячи жителей приграничья вынужденно переехать в пункты временного размещения. Обустроить быт тем, кто лишился родного крова, помогает фонд «Поколение» Андрея Скоча.

Всё новые и новые партии гуманитарного груза прибывают в старооскольские ПВР.

В пунктах временного размещения Старооскольского городского округа проживают жители Белгорода, потерявшие жильё. Тут для них созданы максимально комфортные условия, дети продолжают обучение, работают кружки и секции.

Помогают людям и с предметами первой необходимости. Уже не первый раз Фонд «Поколение» Андрея Скоча привозит гуманитарную помощь тем, кто временно покинул своё жилье. Привозили товары разного назначения: лекарственные препараты, одежда и обувь, предметы личной гигиены, домашний текстиль, детские игрушки.

В прачечной сегодня появились новые стиральные машины. Приобрел технику фонд «Поколение» Андрея Скоча. В этот раз гуманитарный груз состоял в основном из бытовой техники — стиральные машинки, микроволновые печи, электрочайники, а также постельное белье. На запрос проживающих фонд реагирует максимально быстро — работа на личном контроле Андрея Скоча.

«Нас, конечно, потрясла, как и всех жителей Белгородской области, да и всех россиян, трагедия 12 мая. Когда погибли 19 человек, жителей Белгородской области, под завалами дома от прямого попадания. Был создан специальный счёт в Фонде „Святое Белогорье против детского рака“ для помощи пострадавшим. Фонд „Поколение“ в числе первых перечислил 10 миллионов рублей на поддержку, реабилитацию и лечение, которое предстоит людям, которые были высвобождены от завалов. Сегодня в зоне нашего внимания и семьи защитников Отечества, которые находятся в зоне СВО. Это ребята, которые приходят по демобилизации, по ранению, которым требуется определённая реабилитация, требуется определённое внимание. Таких уже более 200 человек, которые находятся под нашим патронатом» — Алексей Мирошник, помощник депутата Госдумы Андрея Скоча.
Гуманитарная помощь белгородцам в ПВРГуманитарная помощь белгородцам в ПВР
Гуманитарная помощь белгородцам в ПВРГуманитарная помощь белгородцам в ПВР
Гуманитарная помощь белгородцам в ПВРГуманитарная помощь белгородцам в ПВР
Гуманитарная помощь белгородцам в ПВРГуманитарная помощь белгородцам в ПВР
Гуманитарная помощь белгородцам в ПВРГуманитарная помощь белгородцам в ПВР
Гуманитарная помощь белгородцам в ПВР
Фото: Пресс-служба Фонда «Поколение» Андрея Скоча
Читайте также:
Фонд «Поколение» обновил автопарк двух пожарных частей Губкинского горокругаСтарооскольский вуз получил учебный автомобиль от фонда «Поколение»Новая партия помощи от фонда «Поколение» для эвакуированных белгородцев прибыла в ПВР
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Белгородский район#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь
Налоги, аренда, отток: предприниматель из Белгорода рассказала о проблемах бизнеса
Сегодня, 08:09
На заправочной станции под Белгородом из-за ВСУ произошёл взрыв. Есть раненый
Сегодня, 11:47
Женщина ранена после атаки Шебекинского округа со стороны ВСУ
Сегодня, 07:23
Коричневая тайна: при проверке цветной пыли в Старом Осколе ничего не нашли
Сегодня, 08:16
ВСУ атаковали белгородское приграничье из реактивной системы «Град»
Сегодня, 07:17
С момента обрушения части дома в Белгороде прошло 10 дней. Что известно сейчас?
Сегодня, 09:24
"