Фонд «Поколение» оказал помощь жителям Белгородской области, находящимся в ПВР

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
В пунктах временного размещения Старооскольского городского округа проживают жители Белгорода, потерявшие жильё. Тут для них созданы максимально комфортные условия, дети продолжают обучение, работают кружки и секции.
Помогают людям и с предметами первой необходимости. Уже не первый раз Фонд «Поколение» Андрея Скоча привозит гуманитарную помощь тем, кто временно покинул своё жилье. Привозили товары разного назначения: лекарственные препараты, одежда и обувь, предметы личной гигиены, домашний текстиль, детские игрушки.
В прачечной сегодня появились новые стиральные машины. Приобрел технику фонд «Поколение» Андрея Скоча. В этот раз гуманитарный груз состоял в основном из бытовой техники — стиральные машинки, микроволновые печи, электрочайники, а также постельное белье. На запрос проживающих фонд реагирует максимально быстро — работа на личном контроле Андрея Скоча.
«Нас, конечно, потрясла, как и всех жителей Белгородской области, да и всех россиян, трагедия 12 мая. Когда погибли 19 человек, жителей Белгородской области, под завалами дома от прямого попадания. Был создан специальный счёт в Фонде „Святое Белогорье против детского рака“ для помощи пострадавшим. Фонд „Поколение“ в числе первых перечислил 10 миллионов рублей на поддержку, реабилитацию и лечение, которое предстоит людям, которые были высвобождены от завалов. Сегодня в зоне нашего внимания и семьи защитников Отечества, которые находятся в зоне СВО. Это ребята, которые приходят по демобилизации, по ранению, которым требуется определённая реабилитация, требуется определённое внимание. Таких уже более 200 человек, которые находятся под нашим патронатом» — Алексей Мирошник, помощник депутата Госдумы Андрея Скоча.