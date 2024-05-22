Фонд «Поколение» оказал помощь жителям Белгородской области, находящимся в ПВР

В прачечной сегодня появились новые стиральные машины. Приобрел технику фонд «Поколение» Андрея Скоча. В этот раз гуманитарный груз состоял в основном из бытовой техники — стиральные машинки, микроволновые печи, электрочайники, а также постельное белье. На запрос проживающих фонд реагирует максимально быстро — работа на личном контроле Андрея Скоча.