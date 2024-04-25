Новая партия помощи от фонда «Поколение» для эвакуированных белгородцев прибыла в ПВР

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
С июня прошлого года фонд «Поколение» начал активную работу по оказанию помощи эвакуированным жителям Шебекинского городского округа. В прошлом году поддержку получили более семи тысяч человек, проживающих как в ПВР, так и самостоятельно разместившихся у родственников, знакомых, а также арендовавших временное жильё. Для них были приобретены и переданы от фонда товары первой необходимости и медицинского назначения.
Теперь помощь поступает не только для эвакуированных шебекинцев, но и для жителей Грайворонского горокруга, Белгородского района и города Белгорода. Большую их часть сегодня приняли пункты временного размещения Старооскольского горокруга — в восьми ПВР сегодня проживает около 1 300 человек, треть из них — это дети. Ещё около тысячи проживают у родственников.
Новая партия помощи сформирована индивидуально с учётом потребностей каждого человека. В этот раз передано более 4,5 тысяч наименований: начиная от предметов гигиены, бытовой химии, детских игрушек, мебели и бытовой техники, постельного белья (чайники, тумбы, рециркуляторы, вентиляторы, сушилки для белья и пр.), одежды, заканчивая лекарственными препаратами.
Ранее фонд также передал 4 410 наименований различной помощи в ПВР города Губкин, а первая партия гуманитарного груза доставлена в Старый Оскол 3 апреля.
«Для нас крайне важно, чтобы люди могли себя чувствовать защищёнными, чтобы создать необходимые условия пребывания для тех, кто вынуждено находятся вдали от своих домов. Ведь многие из них уезжали очень поспешно с тем, что в напряжённой обстановки успели собрать. Жители Белгородской области — это одна большая семья и наш гражданский долг –заботится о каждом, » — отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.