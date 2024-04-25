Новая партия помощи от фонда «Поколение» для эвакуированных белгородцев прибыла в ПВР

С июня прошлого года фонд «Поколение» начал активную работу по оказанию помощи эвакуированным жителям Шебекинского городского округа. В прошлом году поддержку получили более семи тысяч человек, проживающих как в ПВР, так и самостоятельно разместившихся у родственников, знакомых, а также арендовавших временное жильё. Для них были приобретены и переданы от фонда товары первой необходимости и медицинского назначения.