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Гуманитарный груз от фонда «Поколения» для белгородцев доставили в ПВР Губкина

Гуманитарный груз от фонда «Поколения» для белгородцев доставили в ПВР Губкина

12 апреля 2024, 09:31
Фото: «Поколение»
Всего получено около четырёх тонн различных товаров первой необходимости и медицинского назначения.

По информации областных властей, в пунктах временного размещения региона находятся около 2 200 человек из Грайворона, Белгорода и Белгородского района. Часть из них разместилась в пункте временного размещения города Губкина, а также у родственников на территории округа.

Одна из них — Людмила Найман из Белгорода, которая приехала в ПВР в Губкин 7 января с двумя своими детьми и племянником.

«Разместили нас прекрасно. Встретили очень хорошо. Хорошие номера. Очень вкусно кормят. Я устроила детей — одного в школу, другого в садик. Нам дают билеты в театр. Но главное, дети спять спокойно. В основном необходим стиральный порошок, мыло и другая бытовая химия, а маленьким детям — подгузники», — рассказала белгородка.

В составе гуманитарного груза от фонда Андрея Скоча — различная одежда, бытовая техника, оргтехника, предметы личной гигиены, бытовая химия, товары для детей, а также большой запас питьевой воды.

Фото: «Поколение»

«Мы всегда стараемся сохранить адресный характер нашей помощи. Чтобы человек, который в чём-то нуждается, смог это оперативно получить. Так, мы сегодня видим, что стало жарко, поэтому закупили различные вентиляторы, летнюю одежду, питьевую воду. Здесь есть и оргтехника, потому что люди сегодня продолжают работать и учиться на удалёнке. Мы создаём такие условия, чтобы люди могли себя чувствовать максимально комфортно вдали от своего дома», — отметил помощник депутата Госдумы Андрея Скоча Алексей Мирошник.

На прошлой неделе большая партия помощи доставлена для жителей эвакуированных территорий, проживающих в Старооскольском горокруге.

Деятельностью по оказанию помощи белгородцам, вынужденным покинуть своё жильё, фонд «Поколение» занимается с 2022 года. В частности, летом прошлого года в ПВР шести муниципалитетов было доставлено более 30 тонн гуманитарного груза.

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#Кристина Семенчук#Старооскольский городской округ#Бытовая техника#Гуманитарная помощь#Фонд Поколение#Белгород#Пункты временного размещения#Товары первой необходимости
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