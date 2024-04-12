Гуманитарный груз от фонда «Поколения» для белгородцев доставили в ПВР Губкина

«Мы всегда стараемся сохранить адресный характер нашей помощи. Чтобы человек, который в чём-то нуждается, смог это оперативно получить. Так, мы сегодня видим, что стало жарко, поэтому закупили различные вентиляторы, летнюю одежду, питьевую воду. Здесь есть и оргтехника, потому что люди сегодня продолжают работать и учиться на удалёнке. Мы создаём такие условия, чтобы люди могли себя чувствовать максимально комфортно вдали от своего дома», — отметил помощник депутата Госдумы Андрея Скоча Алексей Мирошник.