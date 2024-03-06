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Более 8 тонн гуманитарного груза отправил российским военнослужащим фонд «Поколение»

Более 8 тонн гуманитарного груза отправил российским военнослужащим фонд «Поколение»

6 марта 2024, 12:15
Фото: Фонд "Поколение"
В составе партии — питьевая вода, тёплые вещи, нательное бельё, а также предметы личной гигиены.

Всего от фонда Андрей Скоча передано более 6,5 тыс. наименований, в том числе 7 тонн питьевой воды.

«Это помощь своевременная и очень нужная. Без неё тяжело было бы всем. Спасибо большое фонду „Поколение“, всем белгородцам за помощь и поддержку», — поблагодарил военнослужащий ВС РФ.

Запрос от военных поступил в фонд и был обработан в течении всего двух дней.

«На протяжении длительного времени мы занимаемся волонтёрской работой, помогая нашим защитникам Отечества. Понимаем, что это вклад и в нашу Белгородскую область, чтобы её жители были надёжно защищены», — отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.

Фото: Фонд "Поколение"

Материально-техническое обеспечение, помощь с медикаментами, экипировкой — лишь некоторые из направлений поддержки, которую оказывает фонд. Так, в феврале волонтёры СВО Старого Оскола получили новый полноприводный автомобиль, а защитную экипировку и оборудование — батальоны территориальной самообороны пяти муниципалитетов Белгородской области.

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#Белгородская область#Фонд Поколение#Помощь#Питьевая вода#Гуманитарный груз#Белгород#Кристина Семенчук#Военнослужащий#ВС РФ#Территориальная самооборона#Тёплые вещи
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