Фонд «Поколение» Андрея Скоча подарил старооскольским добровольцам автомобиль УАЗ-375

Ранее при поддержке Фонда приобрели легковой автомобиль для местной организации инвалидов и ветеранов войны в Афганистане и Чечне. Кроме того, Фонд «Поколение» Андрея Скоча не оставляет без внимания и самих участников СВО и их семьи, которым сегодня нужна не только медицинская помощь, реабилитация, но и простая человеческая поддержка. Сегодня под патронатом находится уже более 150 человек.