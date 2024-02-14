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Волонтёры

Фонд «Поколение» Андрея Скоча подарил старооскольским добровольцам автомобиль УАЗ-375

14 февраля 2024, 07:46
Фото: Фонд «Поколение» Андрея Скоча
Волонтёры
Торжественная церемония вручения ключей от автомобиля прошла на площади перед старооскольским Центром молодёжных инициатив. Автомобиль повышенной проходимости отечественного производства доставили в рекордные сроки.

Как отмечает Алексей Мирошник, помощник депутата Государственной Думы Андрея Скоча, фонд «Поколение» уже на протяжении двух десятилетий реализует на территории региона проекты, помогает спортивным организациям, учреждениям здравоохранения, образования и культуры. А теперь — и добровольцам, оказывающим поддержку в условиях СВО.

«Сегодня волонтёрская деятельность востребована как никогда. От студентов до ветеранов — все участвуют в этом благородном деле. И когда волонтёрам потребовался автомобиль повышенной проходимости, фонд „Поколение“ также не остался в стороне. За короткое время такой востребованный транспорт был найден и доставлен в Старооскольский городской округ», — рассказал Алексей Мирошник.

По словам главы Старооскольского городского округа Андрея Чеснокова, за последнее время более 5,5 тысяч тонн гуманитарного груза отправили старооскольские волонтёры в зону проведения специальной военной операции. Зачастую медикаменты, одежду, предметы личной гигиены и многое другое «за ленточку» доставляют легковыми машинами. Необходим вместительный транспорт.

Теперь новенький отечественный УАЗ, который в народе называют «буханка», станет надёжным помощником старооскольских волонтёров: этому «вездеходу» бездорожье нипочём.

Ранее при поддержке Фонда приобрели легковой автомобиль для местной организации инвалидов и ветеранов войны в Афганистане и Чечне. Кроме того, Фонд «Поколение» Андрея Скоча не оставляет без внимания и самих участников СВО и их семьи, которым сегодня нужна не только медицинская помощь, реабилитация, но и простая человеческая поддержка. Сегодня под патронатом находится уже более 150 человек.

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