Бойцы самообороны получили комплекты защитной экипировки от фонда «Поколение»

«Мы были свидетелями, когда участники территориальной обороны своевременно и квалифицированно оказывали первую медицинскую помощь пострадавшим при налётах и в Белгороде, и в Шебекино, а также оказывали содействие в эвакуации гражданского населения. Такие формирования должны иметь специальное оборудование, средства коммуникации. Фонд „Поколение“ чётко реагирует на все новые вызовы, с которыми столкнулся наш приграничный регион. Мы хотим, чтобы наша область была защищена, чтобы наши люди всегда чувствовали поддержку», — подчеркнул помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.