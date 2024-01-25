Бойцы самообороны получили комплекты защитной экипировки от фонда «Поколение»

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Для усиления охраны общественного порядка осенью 2022 года на территории Волоконовского района сформирована рота ополчения Шебекинского батальона. Впоследствии подразделение переименовали в роту «Волоконовский рубеж».
Основная задача подразделения — охрана объектов жизнеобеспечения, помощь в эвакуации граждан. Сейчас бойцы самообороны участвуют в охране общественного порядка в приграничных территориях.
«Наши воины-добровольцы — это незаменимые люди, они готовы в любое время дня и ночи помогать землякам защищать Родину. Регулярные тренировки, поддержание боевого духа и личная инициативность каждого позволяют нам с уверенностью говорить, что наша тероборона — это слаженная команда, которой по плечу даже самые сложные задачи», — отметил глава районной администрации Сергей Бикетов.
В прошлом году несколько муниципалитетов Белгородской области обратились в фонд Андрея Скоча за помощью в приобретении специализированного оборудования и формы. Волоконовский район стал четвёртой территорией, которая получила от фонда около 500 наименований различного оборудования, технических средств, амуниции и обмундирования.
«Мы были свидетелями, когда участники территориальной обороны своевременно и квалифицированно оказывали первую медицинскую помощь пострадавшим при налётах и в Белгороде, и в Шебекино, а также оказывали содействие в эвакуации гражданского населения. Такие формирования должны иметь специальное оборудование, средства коммуникации. Фонд „Поколение“ чётко реагирует на все новые вызовы, с которыми столкнулся наш приграничный регион. Мы хотим, чтобы наша область была защищена, чтобы наши люди всегда чувствовали поддержку», — подчеркнул помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.