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Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Бойцы самообороны получили комплекты защитной экипировки от фонда «Поколение»

Бойцы самообороны получили комплекты защитной экипировки от фонда «Поколение»

25 января 2024, 14:01
Фото: Фонд "Поколение"
Было вручено 40 комплектов, которые включая себя и тёплые вещи, и средства связи.

Для усиления охраны общественного порядка осенью 2022 года на территории Волоконовского района сформирована рота ополчения Шебекинского батальона. Впоследствии подразделение переименовали в роту «Волоконовский рубеж».

Основная задача подразделения — охрана объектов жизнеобеспечения, помощь в эвакуации граждан. Сейчас бойцы самообороны участвуют в охране общественного порядка в приграничных территориях.

«Наши воины-добровольцы — это незаменимые люди, они готовы в любое время дня и ночи помогать землякам защищать Родину. Регулярные тренировки, поддержание боевого духа и личная инициативность каждого позволяют нам с уверенностью говорить, что наша тероборона — это слаженная команда, которой по плечу даже самые сложные задачи», — отметил глава районной администрации Сергей Бикетов.

Фото: Фонд "Поколение"

В прошлом году несколько муниципалитетов Белгородской области обратились в фонд Андрея Скоча за помощью в приобретении специализированного оборудования и формы. Волоконовский район стал четвёртой территорией, которая получила от фонда около 500 наименований различного оборудования, технических средств, амуниции и обмундирования.

«Мы были свидетелями, когда участники территориальной обороны своевременно и квалифицированно оказывали первую медицинскую помощь пострадавшим при налётах и в Белгороде, и в Шебекино, а также оказывали содействие в эвакуации гражданского населения. Такие формирования должны иметь специальное оборудование, средства коммуникации. Фонд „Поколение“ чётко реагирует на все новые вызовы, с которыми столкнулся наш приграничный регион. Мы хотим, чтобы наша область была защищена, чтобы наши люди всегда чувствовали поддержку», — подчеркнул помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.

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#Белгородская область#Андрей Скоч#Фонд Поколение#Белгород#Кристина Семенчук#Тероборона#Приграничные территории#Охрана общественного порядка#Комплекты защитной экипировки#Бойцы самообороны#Тёплые вещи
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