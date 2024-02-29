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Published Сегодня, 13:06

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Updated Сегодня, 13:08

Старооскольский вуз получил новое оборудование для исследований от фонда «Поколение»

Старооскольский вуз получил новое оборудование для исследований от фонда «Поколение»

29 февраля 2024, 13:06
Фото: «Поколение»
В трёх учебно-производственных лабораториях СТУ НИТУ «МИСиС» установлено высокотехническое оборудование от фонда Андрея Скоча.

Фонд плодотворно сотрудничает с старооскольским вузом более 20 лет, а его создатель — Андрей Скоч — является почётным профессором вуза.

При финансовой помощи фонда, в учебном заведении появились новые обучающие пространства, построен спортивный комплекс, закуплены тренажёры и спортинвентарь, в студенческом общежитии прошёл капитальный ремонт, для IT-кластера приобретены современные компьютеры. Кроме того, на средства фонда обновлена сталеплавильная лаборатория, расположенная непосредственно на территории ОЭМК им. А. А. Угарова.

Новое IT-оборудование с профессиональным программным обеспечением будет использоваться для разработки проектов в сфере промышленного и гражданского строительства, создания и исследования новых стройматериалов, а также аграрного инжиниринга.

«Сегодня очередная инвестиция фонда в новое поколение, новых специалистов, которые придут на смену нынешним. Вложение в нового человека — это всегда важно. Мы понимаем, что в вузе уже применяются фактически революционные технологии. И эти революционные процессы пойдут в нашу экономику, в нашу промышленность. За этим — будущее», — отметил помощник депутата Госдумы Андрея Скоча Алексей Мирошник.
Фото: «Поколение»
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#Общество#Белгородская область#Экономика#Проекты#Андрей Скоч#Капитальный ремонт#Новое поколение#Стройматериалы#Тренажёры#Спортивный комплекс#Будущее#Почётный профессор#Спортинвентарь#Артем Черненко
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