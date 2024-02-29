Старооскольский вуз получил новое оборудование для исследований от фонда «Поколение»

При финансовой помощи фонда, в учебном заведении появились новые обучающие пространства, построен спортивный комплекс, закуплены тренажёры и спортинвентарь, в студенческом общежитии прошёл капитальный ремонт, для IT-кластера приобретены современные компьютеры. Кроме того, на средства фонда обновлена сталеплавильная лаборатория, расположенная непосредственно на территории ОЭМК им. А. А. Угарова.