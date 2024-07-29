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Тренажёры

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2024
В самом большом селе Губкинского округа открылась детская площадка фонда «Поколение»
Спортивно-игровая площадка в 368 квадратных метров расположилась в центральном парке села Скородное.
29 июля, 11:12
Старооскольский вуз получил новое оборудование для исследований от фонда «Поколение»
29 февраля, 13:06
В мэрии Белгорода раскрыли тайну загадочной стройки напротив Пикник-парка
26 февраля, 13:23
2023
В Белгороде появится площадка с бесплатными «говорящими» тренажёрами
23 июля 2023, 17:24
Детская площадка от фонда «Поколение» Андрея Скоча открылась в Новом Осколе
Новое место активного отдыха для детей появилось в переулке Кооперативный.
16 мая 2023, 06:58
2020
Фонд «Поколение» Андрея Скоча оборудовал спортивный зал для воспитанников детсада
12 августа 2020, 11:20
2019
Фонд «Поколение» Андрея Скоча подарил тренажёры валуйскому детсаду «Золотая рыбка»
19 декабря 2019, 14:06

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