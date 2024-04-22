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СТИ НИТУ МИСиС

В Старооскольском вузе оборудован мультимедийный тир при поддержке фонда «Поколение»

22 апреля 2024, 09:04
Фото: «Поколение»
СТИ НИТУ МИСиС
Комплект лазерного оружия, проектор, онлайн-мишени и другое оборудование для стрелковой подготовки, приобретённое на средства фонда Андрея Скоча, появилось в арсенале СТИ НИТУ МИСиС.

В тире СТИ студенты готовятся к различным соревнованиям по стрельбе и полиатлону, а также обучаются основам военной подготовки. До этого здесь было только одно стрелковое место, а занимаются в тире в среднем более 40 человек. Теперь одновременно стрельбу по электронным мишеням могут вести четыре человека.

«Новый тир безопасен и прост в использовании. Здесь можно провести детализацию, очень много сценариев и программ, в том числе, даже есть и полицейская стрельба. Это очень увлекательно, мы, бывает, со студентами тут по несколько часов проводим», — рассказал преподаватель физкультуры вуза Олег Шипилов.
«Открытие тира в СТИ НИТУ МИСиС — это часть большого проекта, связанного с военной патриотикой. На территории Белгородской области у нас созданы условия для того, чтобы будущие защитники Отечества имели возможность подготовить себя к защите малой Родины, к службе в армии. Особенность этого проекта заключается в том, что здесь установлено самое современное оборудование, которое применяется в практиках лучших стрелковых дисциплин. И это не случайно, ведь в тире занимаются и чемпионы области, и победители различных стрелковых турниров федерального уровня», — отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.

Фонд плодотворно сотрудничает с старооскольским вузом более 20 лет, а его создатель — Андрей Скоч — является почётным профессором вуза. Так, в конце февраля в трёх учебно-производственных лабораториях института установлено высокотехническое оборудование, приобретённое на средства фонда «Поколение».

СТИ НИТУ МИСиССТИ НИТУ МИСиС
СТИ НИТУ МИСиССТИ НИТУ МИСиС
СТИ НИТУ МИСиССТИ НИТУ МИСиС
СТИ НИТУ МИСиССТИ НИТУ МИСиС
СТИ НИТУ МИСиССТИ НИТУ МИСиС
СТИ НИТУ МИСиС
Фото: "Поколение"
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