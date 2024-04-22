В Старооскольском вузе оборудован мультимедийный тир при поддержке фонда «Поколение»

В тире СТИ студенты готовятся к различным соревнованиям по стрельбе и полиатлону, а также обучаются основам военной подготовки. До этого здесь было только одно стрелковое место, а занимаются в тире в среднем более 40 человек. Теперь одновременно стрельбу по электронным мишеням могут вести четыре человека.