В Старооскольском вузе оборудован мультимедийный тир при поддержке фонда «Поколение»

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
В тире СТИ студенты готовятся к различным соревнованиям по стрельбе и полиатлону, а также обучаются основам военной подготовки. До этого здесь было только одно стрелковое место, а занимаются в тире в среднем более 40 человек. Теперь одновременно стрельбу по электронным мишеням могут вести четыре человека.
«Новый тир безопасен и прост в использовании. Здесь можно провести детализацию, очень много сценариев и программ, в том числе, даже есть и полицейская стрельба. Это очень увлекательно, мы, бывает, со студентами тут по несколько часов проводим», — рассказал преподаватель физкультуры вуза Олег Шипилов.
«Открытие тира в СТИ НИТУ МИСиС — это часть большого проекта, связанного с военной патриотикой. На территории Белгородской области у нас созданы условия для того, чтобы будущие защитники Отечества имели возможность подготовить себя к защите малой Родины, к службе в армии. Особенность этого проекта заключается в том, что здесь установлено самое современное оборудование, которое применяется в практиках лучших стрелковых дисциплин. И это не случайно, ведь в тире занимаются и чемпионы области, и победители различных стрелковых турниров федерального уровня», — отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.
Фонд плодотворно сотрудничает с старооскольским вузом более 20 лет, а его создатель — Андрей Скоч — является почётным профессором вуза. Так, в конце февраля в трёх учебно-производственных лабораториях института установлено высокотехническое оборудование, приобретённое на средства фонда «Поколение».