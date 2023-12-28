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Белгородские автоинспекторы и Фонд «Поколение» поздравили юных пациентов облбольницы

Белгородские автоинспекторы и Фонд «Поколение» поздравили юных пациентов облбольницы

28 декабря 2023, 14:31
Фото: Фонд «Поколение»
Полицейский Дед Мороз вместе со своими помощниками подарил ребятам сладкие подарки и полезные световозвращающие сувениры.

Встреча со сказочными героями в канун Нового года и Рождества Христова у ребят, которые проходят лечение и реабилитацию, в том числе после дорожно-транспортных происшествий, уже стала традиционной. В этот раз полицейский Дед Мороз со своей свитой заехал на территорию больницы на патрульных автомобилях ДПС, которые припарковались возле новогодней ёлки и зажгли сигнальную иллюминацию.

Главного символа нового года и его помощников дети ждали в большом и красиво украшенном зале медучреждения. Интермедия с элементами дорожной безопасности вовлекла всех в чудесное приключение Деда Мороза, где тоже случаются происшествия и нужно обязательно знать и повторять правила дорожного движения.

На помощь сказочным героям пришли настоящие автоинспекторы. Они повторили со зрителями правила безопасного поведения на дороге, научили их ориентироваться в процессе движения и находить безопасные места для зимних развлечений и прогулок. Продолжив путешествие с Дедом Морозом, ребята смогли закрепить полученные знания.

Затем, полицейский Дед Мороз заглянул в палаты к тем, кто не смог в силу заболевания прийти на новогоднее представление. Гости поинтересовались самочувствием ребят и пожелали им скорейшего выздоровления. О безопасности дорожного движения всем участникам мероприятия будут напоминать световозвращающие сувениры, а о наступающем Новом годе — сладости в мягких игрушках.

Такие подарки детям сотрудники региональной Госавтоинспекции сделали вместе со своим многолетним партнёром — Фондом «Поколение» Андрея Скоча, для которого жизнь и здоровье юных участников дорожного движения всегда были и остаются приоритетом.

Фото: Фонд «Поколение»

«Главное — это безопасность детей. В канун новогодних праздников и каникул очень важно уделять внимание соблюдению правил дорожного движения. Такие акции — не только повод подарить праздник ребятам, которые по состоянию здоровья, вынуждены встречать Новый год в больнице, но и ещё раз напомнить всем детям о том, как важно соблюдать правила дорожного движения» — Алексей Мирошник, помощник депутата Государственной Думы Андрея Владимировича Скоча.

По данным ГИБДД, в этом году в 113 ДТП погибли восемь и получили ранения 118 несовершеннолетних. Однако, количество погибших детей сократилось на 20%, что стало возможным не без квалифицированной помощи медицинских работников. По просьбе региональной Госавтоинспекции всех пострадавших в ДТП ребят принимает именно этот областной детский стационар.

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#Дед мороз#Правила дорожного движения#Лечение#Новости Белгорода#Реабилитация#Белгород#Кристина Семенчук#Автоинспекторы#Световозвращающие сувениры#Сладкие подарки
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