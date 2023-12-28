Белгородские автоинспекторы и Фонд «Поколение» поздравили юных пациентов облбольницы

Встреча со сказочными героями в канун Нового года и Рождества Христова у ребят, которые проходят лечение и реабилитацию, в том числе после дорожно-транспортных происшествий, уже стала традиционной. В этот раз полицейский Дед Мороз со своей свитой заехал на территорию больницы на патрульных автомобилях ДПС, которые припарковались возле новогодней ёлки и зажгли сигнальную иллюминацию.