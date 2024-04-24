В Белгородской области открыли детскую площадку от фонда «Поколение»

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
В настоящее время здесь проживает 136 детей, а в каникулярный период эта численность значительно возрастает. Необходимость строительства площадки являлась одним из первоочередных вопросов территории.
На новой площадке по улице Зелёной разместилось семь игровых и семь спортивных элементов, а также оборудовано место для отдыха.
Это уже не первая спортивно-игровая площадка, открытая в селе по программе фонда Андрея Скоча. В конце июля 2022 года подобный объект открылся в центральной части Бобровых Дворов. Всего на территории Губкинского горокруга с 2017 года на средства фонда построено 13 детских площадок.
«Мы для себя не ставим границ — городская черта или сельская территория. Хочется, чтобы сельские территории по уровню оснащённости и количеству таких объектов не уступало городу. Фонд „Поколение“ — это важный, замечательный партнёр для нашего городского округа по реализации различных социальных программ, направленных на повышения качества жизни, как горожан, так и селян», — заметил глава администрации округа Михаил Лобазнов.
Всего по программе фонда «Поколение» детские игровые и спортивные площадки с 2017 года установлены в 12 муниципалитетах Белгородской области. Площадь объектов варьируется в зависимости от места расположения и численности населения — от 150 до 800 квадратных метров.
Каждая площадка имеет травмобезопасное искусственное покрытие. Резиновые элементы изготовлены из экологически чистых материалов и при нагревании на солнце не выделяют неприятный запах. Игровое и спортивное оборудование отвечает стандартам качества и безопасности.
«Фонд „Поколение“ Андрея Скоча подходит комплексно к реализации социальных программ. Мы помогаем людям старшего поколения восстанавливать зрение, поправлять здоровье. Людям среднего поколения мы сейчас создаём различные активности в плане физического спорта, посещения различных спортивных мероприятий. И, конечно, наши малыши, должны расти в комфортной и, главное, безопасной среде. Фонд для этого прикладывает максимум усилий», — подчеркнул депутат Госдумы РФ Никита Румянцев.
В ближайшие месяцы по программе фонда Андрея Скоча планируется сдача подобных объектов в Красногвардейском и Волоконовском районах, в селе Скородное Губкинского горокруга.
«Мы приближаемся к сотой площадке, которая будет открыта по программе фонда. В этом году на новых площадках появятся некой тематической направленности. Это абсолютно новый формат, это абсолютно новые тренды, которые сегодня задаёт фонд „Поколение“. Надо сказать, что все площадки — разные. Они носят авторский характер. Нет ни одной площадки, которая бы повторялась. Они различные по своей компоновке, по квадратным метрам, по площади. Мы не стоим на месте, развиваем эти проекты, потому что главная составляющая любого нашего проекта — человек», — отметил помощник депутата ГосДумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.