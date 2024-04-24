В Белгородской области открыли детскую площадку от фонда «Поколение»

Это уже не первая спортивно-игровая площадка, открытая в селе по программе фонда Андрея Скоча. В конце июля 2022 года подобный объект открылся в центральной части Бобровых Дворов. Всего на территории Губкинского горокруга с 2017 года на средства фонда построено 13 детских площадок.