Фонд «Поколение» обновил автопарк двух пожарных частей Губкинского горокруга

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Новые «Лады Гранты» поступили в окружной пожарно-спасательный гарнизон и в пожарно-спасательную часть № 8 города Губкина.
Оперативно-служебные автомобили позволят оперативно прибывать на места происшествий и проводить профилактическую работу с населением. Пожарные смогут приезжать на небольшие возгорания и тушить их до прибытия тяжёлой спецтехники.
«Приобретение новой техники — это замечательное событие. Теперь командиры двух подразделений, которые дислоцируются в Губкинском городском округе, смогут более эффективно, более оперативно решать свои служебные задачи. Неважно, где будут ездить автомобили, они будут приносить пользу белгородцам», — рассказал начальник ГУ МЧС России по Белгородской области Сергей Потапов.
Фонд «Поколение» и белгородских спасателей связывает многолетнее плодотворное сотрудничество. С 2012 года фондом оказана помощь на сумму около 24 млн рублей. Было приобретены 24 различных автомобиля, аварийно-спасательное и компьютерное оборудование, а также пункты связи.
«Мы понимаем, что от укрепления материально-технической базы во многом зависит работа наших спасателей и, в свою очередь, безопасность белгородцев. Фонд „Поколение“ и наши спасатели, выполняют, пожалуй, одну из главных задач — приходят первыми на помощь людям в трудную минуту. Мы видим, насколько оперативно и эффективно в сегодняшних условиях работают наши подразделения МЧС для того, чтобы жители Белгородской области чувствовали себя максимально защищёнными», — отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.