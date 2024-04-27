Фонд «Поколение» обновил автопарк двух пожарных частей Губкинского горокруга

Фонд «Поколение» и белгородских спасателей связывает многолетнее плодотворное сотрудничество. С 2012 года фондом оказана помощь на сумму около 24 млн рублей. Было приобретены 24 различных автомобиля, аварийно-спасательное и компьютерное оборудование, а также пункты связи.