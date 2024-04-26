Старооскольский вуз получил учебный автомобиль от фонда «Поколение»

В этом году СГИ МГРИ (правопреемнику Старооскольского геологоразведочного техникума им. И. И. Малышева) исполняется 90 лет, за которые было подготовлено более 27 тыс. высококвалифицированных специалистов как для промышленного сектора Белгородской области, так страны в целом.