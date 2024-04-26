Старооскольский вуз получил учебный автомобиль от фонда «Поколение»

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В этом году СГИ МГРИ (правопреемнику Старооскольского геологоразведочного техникума им. И. И. Малышева) исполняется 90 лет, за которые было подготовлено более 27 тыс. высококвалифицированных специалистов как для промышленного сектора Белгородской области, так страны в целом.
Для выполнения квалификационных требований одним из условий подготовки студентов является получение водительского удостоверения. С декабря 2022 года на базе вуза возобновилась работа автошколы «Лидер», в которой уже обучились более 600 человек.
«Только в начале этого года наши студенты на встрече с помощником депутата Госдумы Андрея Скоча Алексеем Мирошником рассказали о том, что есть автошкола, которая вновь возобновила свою работу, но транспортных средств не хватает, чтобы удовлетворить все потребности. И уже сегодня мы получаем новый учебный автомобиль. Сейчас в автошколе постоянно задействованы три машины. Примерно 300-350 человек в год проходят у нас подготовку, при этом половина — это школьники старших классов. Это будет четвертый автомобиль, который будет активно использоваться для обучения вождением», — рассказал директор СГИ МГРИ Семён Двоеглазов.
Одна из первых программ, реализуемых фондом «Поколение» в регионе, была направлена на обеспечение образовательных учреждений учебными автомобилями. А в прошлом году новую «Ладу Гранту» для подготовки будущих автомехаников получил старооскольский техникум агробизнеса, кооперации и сервиса.
Для фонда «Поколение» подобные обращения являются приоритетом. Здесь решается судьба нашего молодого поколения. И ребята, которые получают сегодня профессию, будут иметь уже и профессиональные навыки управления транспортным средством. Пополнение материальной базы учебных заведений — это вложение в нового человека, формирование нового поколения,