Эксперты рассказали, откуда в США появились окрашенные монеты

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Наиболее часто встречается версии о том, что окрашенные монеты использовали для тестирования автоматов с монетоприёмником, в качестве денег для игр в компаниях или для бесплатной стирки в многоэтажках.
Также ранее рабочие, которые занимались ремонтом, использовали помеченные монеты, чтобы избежать обвинений в краже во время проверки телефонов-автоматов и другой техники.
Кроме того, монеты раздавали компании клиентам для бесплатных игр в бильярд и пинбол. Кроме того, красными четвертаками часто пользовались владельцы ресторанов — они заправляли монетами музыкальные автоматы, чтобы музыка не останавливалась.
Красный цвет на монетах также появился не случайно. Деньги часто помечали лаком для ногтей. В те времена лак был в основном красного цвета.