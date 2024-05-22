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Published Сегодня, 09:01

Modified Сегодня, 09:03

Updated Сегодня, 09:03

Эксперты рассказали, откуда в США появились окрашенные монеты

Эксперты рассказали, откуда в США появились окрашенные монеты

22 мая 2024, 09:01
Фото: Изображение Midjourney
В Америке можно встретить монеты, которые окрашены в красный цвет. Люди задаются вопросом — откуда появились эти монеты и в чём их назначение. Тайну раскрыли в Newia.ru.

Наиболее часто встречается версии о том, что окрашенные монеты использовали для тестирования автоматов с монетоприёмником, в качестве денег для игр в компаниях или для бесплатной стирки в многоэтажках.

Также ранее рабочие, которые занимались ремонтом, использовали помеченные монеты, чтобы избежать обвинений в краже во время проверки телефонов-автоматов и другой техники.

Кроме того, монеты раздавали компании клиентам для бесплатных игр в бильярд и пинбол. Кроме того, красными четвертаками часто пользовались владельцы ресторанов — они заправляли монетами музыкальные автоматы, чтобы музыка не останавливалась.

Красный цвет на монетах также появился не случайно. Деньги часто помечали лаком для ногтей. В те времена лак был в основном красного цвета.

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#Алина Харина#Общество#Сша#Белгород#Монеты
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