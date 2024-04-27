Ульяновец списал с карты белгородца деньги за покупки на маркетплейсе

Стало известно, что мошенник незаконно получил доступ к банковской карте жителя Белгородской области и использовал её для совершения покупок в онлайн-магазине. Он приобрёл мобильный телефон и машинку для стрижки волос, оплатив их с чужого счёта. Позже телефон он продал.