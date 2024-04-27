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Ульяновец списал с карты белгородца деньги за покупки на маркетплейсе

Ульяновец списал с карты белгородца деньги за покупки на маркетплейсе

27 апреля 2024, 12:31
Фото: 1MI
Мошенник из Ульяновской области использовал данные банковской карты жителя Белгородской области для покупки телефона и машинки для стрижки волос. У пострадавшего списали около 11 тысяч рублей, сообщает управление УМВД по Белгородской области.

46-летний житель Новосадового стал жертвой мошенников. С его банковской карты списали около 11 тысяч рублей за покупки на маркетплейсе, которые он не совершал.

Полицейские выяснили, что партия товара была направлена в пункт выдачи, который находится в другом регионе. Во время служебной командировки оперативникам из Белгородской области удалось разоблачить причастность к этому 24-летнего жителя Ульяновской области.

Стало известно, что мошенник незаконно получил доступ к банковской карте жителя Белгородской области и использовал её для совершения покупок в онлайн-магазине. Он приобрёл мобильный телефон и машинку для стрижки волос, оплатив их с чужого счёта. Позже телефон он продал.

Возбуждено уголовное дело за кражу с банковского счёта (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Жителю Ульяновска грозит до шести лет тюрьмы.

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