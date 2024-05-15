Харьковчанин вынес из квартир в Белгороде ювелирку и деньги на 2,3 млн рублей

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
В 2022 году мужчина переехал в Белгород из Харьковской области. Там он с 2016 года профессионально занимался аварийным вскрытием замков, всё необходимое оборудование перевёз в Белгород. После переезда мужчина пытался заниматься этой же деятельностью, но из-за нехватки денег начал переменять свои навыки в преступной деятельности.
С февраля по сентябрь 2023 года он обокрал восемь квартир. Готовясь к краже, мужчина устанавливал на лестничных площадках МКД камеры, следил за перемещением жильцов, оценивал их материальное положение, а потом вскрывал квартиры с помощью своего оборудования. Из квартир он выносил ювелирные изделия и деньги. В итоге из восьми квартир ему удалось вынести имущество на 2,3 млн рублей.
Часть ювелирки и денег полицейские обнаружили у него дома, частью похищенного он успел распорядиться.
Вину во всех преступлениях злоумышленник признал в полном объёме, подробно рассказывал следствию, как совершал кражи. В отношении злоумышленника были возбуждены уголовные дела за кражи (ч. 3 ст. 158 УК РФ и ч. 4 ст. 158 УК РФ).
15 мая Октябрьский районный суд Белгорода назначил мужчине наказание в виде шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.