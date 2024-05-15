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Суд

Харьковчанин вынес из квартир в Белгороде ювелирку и деньги на 2,3 млн рублей

15 мая 2024, 16:03
Фото: 1MI
Суд
В 2022 году мужчина переехал в Белгород с Украины. Там он занимался аварийным вскрытием замков. В областном центре мужчина также пытался заниматься этой же деятельностью, но из-за нехватки денег начал применять свои навыки в другом русле. Подробности рассказывает прокуратура Белгорода.

В 2022 году мужчина переехал в Белгород из Харьковской области. Там он с 2016 года профессионально занимался аварийным вскрытием замков, всё необходимое оборудование перевёз в Белгород. После переезда мужчина пытался заниматься этой же деятельностью, но из-за нехватки денег начал переменять свои навыки в преступной деятельности.

С февраля по сентябрь 2023 года он обокрал восемь квартир. Готовясь к краже, мужчина устанавливал на лестничных площадках МКД камеры, следил за перемещением жильцов, оценивал их материальное положение, а потом вскрывал квартиры с помощью своего оборудования. Из квартир он выносил ювелирные изделия и деньги. В итоге из восьми квартир ему удалось вынести имущество на 2,3 млн рублей.

Часть ювелирки и денег полицейские обнаружили у него дома, частью похищенного он успел распорядиться.

Вину во всех преступлениях злоумышленник признал в полном объёме, подробно рассказывал следствию, как совершал кражи. В отношении злоумышленника были возбуждены уголовные дела за кражи (ч. 3 ст. 158 УК РФ и ч. 4 ст. 158 УК РФ).

15 мая Октябрьский районный суд Белгорода назначил мужчине наказание в виде шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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#Алина Харина#Происшествия#Квартиры#Прокуратура#Кража#Новости Белгорода#Суды#Белгород
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