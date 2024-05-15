Харьковчанин вынес из квартир в Белгороде ювелирку и деньги на 2,3 млн рублей

С февраля по сентябрь 2023 года он обокрал восемь квартир. Готовясь к краже, мужчина устанавливал на лестничных площадках МКД камеры, следил за перемещением жильцов, оценивал их материальное положение, а потом вскрывал квартиры с помощью своего оборудования. Из квартир он выносил ювелирные изделия и деньги. В итоге из восьми квартир ему удалось вынести имущество на 2,3 млн рублей.