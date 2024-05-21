Терпели 25 лет — снимите деньги: спецсчета к браку предложили открывать белгородцам

Андрей Милёхин отчитался о том, что количество разводов в области снизилось, а динамика заключения крепких супружеских союзов показывает хорошую динамику. Однако, как оказалось, чаще всего в Белгородской области разводятся не молодые семьи, а те, что старше. Так, за последние пять лет 18% всех расторгнутых браков приходятся на пары со стажем в 15-19 лет, за ними пары со стажем брака от 10 до 14 лет, а после — от 20 до 24 лет.