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Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

Заключение и расторжение брака

Терпели 25 лет — снимите деньги: спецсчета к браку предложили открывать белгородцам

21 мая 2024, 12:15
Фото: Изображение Midjourney
Заключение и расторжение брака

Белгородцам предложили открывать спецсчета к свадьбе и усложнять процесс развода

В Белгородской области, согласно статистике, озвученной на оперсовещании правительства, количество разводов снизилось, а браков — увеличилось. Также для сохранения положительных результатов при отчёте по теме предложили несколько мер по укреплению белгородских семей.
Сюжет
Семья

О возможных мерах в своём отчёте рассказал Андрей Милёхин, замгубернатора Белгородской области. Так основная работа делится на три предполагаемые направления деятельности — это открытие специальных счетов для семей (денежные средства с которых возможно будет снять только при достижении определённого стажа брака, к примеру), законодательная инициатива и оптимизация работы системы примирения.

В качестве мер со стороны законодательства на оперсовещании предложили отменить месячный срок ожидания регистрации брака после подачи заявления и увеличить срок регистрации расторжения брака. Кроме того, при подаче заявления на развод парам могут дать примирительную рекомендацию на посещение семейных психологов или общение с представителями местной митрополии. Также министр упомянул о возможности введения дополнительных выплат и льгот для молодых семей, выделяемых из регионального бюджета.

Однако губернатор Белгородской области оценил не все предложения. Так, по его мнению, областной бюджет не может быть направлен только в одну сферу жизни и деятельности. На следующем оперсовещании регионального правительства отчёт о мерах поддержки и укрепления семей подробнее рассмотрят «с финансистами».

Меры укрепления белгородских семейМеры укрепления белгородских семей
Меры укрепления белгородских семей
Фото: Оперсовещание правительства Белгородской области

Андрей Милёхин отчитался о том, что количество разводов в области снизилось, а динамика заключения крепких супружеских союзов показывает хорошую динамику. Однако, как оказалось, чаще всего в Белгородской области разводятся не молодые семьи, а те, что старше. Так, за последние пять лет 18% всех расторгнутых браков приходятся на пары со стажем в 15-19 лет, за ними пары со стажем брака от 10 до 14 лет, а после — от 20 до 24 лет.

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#Татьяна Лукащева#Белгородская область#Регистрация брака#Разводы#Законодательство#Митрополия#Семья
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