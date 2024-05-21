Количество разводов снизилось: что говорит статистика браков в Белгородской области?

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
На сегодняшнем оперативном совещании правительства Белгородской области предоставили отчёт о статистике заключаемых и расторгаемых браков в регионе. О динамике за последние 5 лет рассказал Андрей Милёхин, замгубернатора Белгородской области.
Ежегодно в Белгородской области от всех браков расторгается в среднем 1%. Снижение количества заключаемых браков наблюдалось по региону в период пандемии, что, как объяснили, также было связано и с запретом на проведение торжественных церемоний. А вот снижение числа разводов начало падать с 2021 года.
Что касается браков, которые расторгались в том же календарном году, что и заключались, то такой процент в среднем составляет 2-3%. Наибольший отмечен в 2022 году — 3,03%. Заметное снижение произошло уже в следующем. Так, показатели в период с 2023 года по конец апреля 2024 стали самыми низкими — это 1,98% и 0,1%. Так, в прошлом году зарегистрировано 10 217 браков, разводов — 202.
Всего за последние 5 лет в Белгородской области образовалось 50847 устойчивых супружеских пар, а разведено — 4841. Все имеющиеся на данный момент статистические данные Милёхин обозначил как стабильные и нуждающиеся в поддержке.
Напомним также, что чаще всего самые «молодые» браки в Белгородской области заключались в Алексеевском, Валуйском и Губкинском округах, а также в Белгородском и Ракитянском районах. Так, в прошлом году «под венец» пошли 42 девушки и двое юношей, которые ещё не достигли совершеннолетия. В 2022 году — 51 несовершеннолетняя девушка и шесть парней. В 2021 — 58 юных белгородок и четыре юных белгородца. Супружеские пары, в которых обоим жителям Белгородской области не исполнилось 18 лет, в прошлом году регистрировались дважды, в 2022 году — трижды, а в 2021 — ни разу.