Количество разводов снизилось: что говорит статистика браков в Белгородской области?

Напомним также, что чаще всего самые «молодые» браки в Белгородской области заключались в Алексеевском, Валуйском и Губкинском округах, а также в Белгородском и Ракитянском районах. Так, в прошлом году «под венец» пошли 42 девушки и двое юношей, которые ещё не достигли совершеннолетия. В 2022 году — 51 несовершеннолетняя девушка и шесть парней. В 2021 — 58 юных белгородок и четыре юных белгородца. Супружеские пары, в которых обоим жителям Белгородской области не исполнилось 18 лет, в прошлом году регистрировались дважды, в 2022 году — трижды, а в 2021 — ни разу.