Сколько белгородцев родилось в самый редкий день — 29 февраля?

В самый редкий день — 29 февраля — тоже рождаются дети. Так, четыре года назад, в 2020 году, в Белгородской области родилось 13 детей. Среди них насчитывалось семь мальчиков: два Артёма, Никита, Аммар, Николай, Даниил и Кирилл. Также на свет появились шесть девочек: две Виктории, Анастасия, Елизавета, Василиса и Мия.