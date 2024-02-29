Сколько белгородцев родилось в самый редкий день — 29 февраля?

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
В самый редкий день — 29 февраля — тоже рождаются дети. Так, четыре года назад, в 2020 году, в Белгородской области родилось 13 детей. Среди них насчитывалось семь мальчиков: два Артёма, Никита, Аммар, Николай, Даниил и Кирилл. Также на свет появились шесть девочек: две Виктории, Анастасия, Елизавета, Василиса и Мия.
Всего с 1926 года 29 февраля родились 1223 белгородца — 645 мужчин и 578 женщин.
Некоторые белгородцы заключали в этот день брак: всего за 20 лет на это решились 62 пары. Но количество таких семей постепенно увеличивается: в 2004 году новую семью создала только одна пара, в 2008 году — 12, в 2012 году — 19 и в 2020 году — 30 пар.