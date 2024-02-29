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Белгородцы стали чаще заключать браки 29 февраля

Сколько белгородцев родилось в самый редкий день — 29 февраля?

29 февраля 2024, 15:50
Фото: Изображение Midjourney

Белгородцы стали чаще заключать браки 29 февраля

Руководитель ЗАГСа Белгородской области Татьяна Слюсаренко рассказала, сколько человек в регионе родилось 29 февраля. Также стало известно, сколько пар решили создать новую семью именно в этот день.

В самый редкий день — 29 февраля — тоже рождаются дети. Так, четыре года назад, в 2020 году, в Белгородской области родилось 13 детей. Среди них насчитывалось семь мальчиков: два Артёма, Никита, Аммар, Николай, Даниил и Кирилл. Также на свет появились шесть девочек: две Виктории, Анастасия, Елизавета, Василиса и Мия.

Всего с 1926 года 29 февраля родились 1223 белгородца — 645 мужчин и 578 женщин.

Некоторые белгородцы заключали в этот день брак: всего за 20 лет на это решились 62 пары. Но количество таких семей постепенно увеличивается: в 2004 году новую семью создала только одна пара, в 2008 году — 12, в 2012 году — 19 и в 2020 году — 30 пар.

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