Белгородцы не упустили возможность пожениться в красивую дату 04.04.2024

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:55
В красивую дату — 04.04.2024 — поженятся 37 пар в Белгородской области. 16 браков будет заключено в Белгороде, ещё шесть — в Старооскольском горокруге. Семь пар поженятся в Белгородском районе.
Всего с начала года в регионе сыграли 1353 свадьбы, сообщает глава регионального управления ЗАГС Татьяна Слюсаренко. Чаще всего в брак вступали женихи в возрасте от 25 до 29 лет и невесты в возрасте от 18 до 24 лет. Ещё восемь женихов и семь невест были старше 70 лет.