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Свадьба

Белгородцы не упустили возможность пожениться в красивую дату 04.04.2024

4 апреля 2024, 08:53
Фото: Изображение Midjourney
Свадьба

В Белгородской области 37 пар решили связать себя узами брака в красивую дату

Большая часть церемоний пройдёт в областном центре. Подробности сообщает региональное правительство. А глава белгородского ЗАГСа рассказала о популярном возрасте вступления в брак среди женихов и невест.

В красивую дату — 04.04.2024 — поженятся 37 пар в Белгородской области. 16 браков будет заключено в Белгороде, ещё шесть — в Старооскольском горокруге. Семь пар поженятся в Белгородском районе.

Всего с начала года в регионе сыграли 1353 свадьбы, сообщает глава регионального управления ЗАГС Татьяна Слюсаренко. Чаще всего в брак вступали женихи в возрасте от 25 до 29 лет и невесты в возрасте от 18 до 24 лет. Ещё восемь женихов и семь невест были старше 70 лет.

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#Общество#Белгородская область#Загс#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Невеста#Татьяна слюсаренко#Жених#Красивая дата
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