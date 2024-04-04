Белгородцы не упустили возможность пожениться в красивую дату 04.04.2024

Всего с начала года в регионе сыграли 1353 свадьбы, сообщает глава регионального управления ЗАГС Татьяна Слюсаренко. Чаще всего в брак вступали женихи в возрасте от 25 до 29 лет и невесты в возрасте от 18 до 24 лет. Ещё восемь женихов и семь невест были старше 70 лет.