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Наушники

Жителя Ярославской области, обманувшего белгородца, полиция нашла спустя пять лет

17 мая 2024, 11:43
Фото: 1MI
Наушники

Белгородец хотел купить наушники и часы в Сети и остался без них и без денег

В декабре 2019 года белгородец заказал наушники и часы за 15 тысяч рублей, но получил посылку с металлическим мусором. Продавец обвинил почту и скрылся, сообщает УМВД России по Белгородской области. Найти подозреваемого удалось спустя пять лет.

В 2019 году белгородец увидел в Сети объявление о продаже беспроводных наушников за 5 тысяч рублей. Продавец предложил отправить товар почтой с оплатой после получения. Покупатель продолжил общение с продавцом и заказал у него вдобавок часы за 10 тысяч рублей на тех же условиях. Как только товары пришли, белгородец всё оплатил.

Однако его ожидало разочарование — в посылке были непонятные металлические предметы и пустой чехол от наушников. Покупатель связался с продавцом, но тот заявил, что отправил товар, и обвинил почту в подмене. Затем продавец перестал выходить на связь. Покупатель обратился в полицию.

Подозреваемым оказался 20-летний житель Ярославской области. Парню пять лет удавалось скрываться, однако его всё же задержали в Москве. Он признал вину и возместил ущерб.

Ярославцу грозит до пяти лет лишения свободы. Ему также назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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