Жителя Ярославской области, обманувшего белгородца, полиция нашла спустя пять лет

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
В 2019 году белгородец увидел в Сети объявление о продаже беспроводных наушников за 5 тысяч рублей. Продавец предложил отправить товар почтой с оплатой после получения. Покупатель продолжил общение с продавцом и заказал у него вдобавок часы за 10 тысяч рублей на тех же условиях. Как только товары пришли, белгородец всё оплатил.
Однако его ожидало разочарование — в посылке были непонятные металлические предметы и пустой чехол от наушников. Покупатель связался с продавцом, но тот заявил, что отправил товар, и обвинил почту в подмене. Затем продавец перестал выходить на связь. Покупатель обратился в полицию.
Подозреваемым оказался 20-летний житель Ярославской области. Парню пять лет удавалось скрываться, однако его всё же задержали в Москве. Он признал вину и возместил ущерб.
Ярославцу грозит до пяти лет лишения свободы. Ему также назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.