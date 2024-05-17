Жителя Ярославской области, обманувшего белгородца, полиция нашла спустя пять лет

В 2019 году белгородец увидел в Сети объявление о продаже беспроводных наушников за 5 тысяч рублей. Продавец предложил отправить товар почтой с оплатой после получения. Покупатель продолжил общение с продавцом и заказал у него вдобавок часы за 10 тысяч рублей на тех же условиях. Как только товары пришли, белгородец всё оплатил.