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В Орловской области женщины перевели деньги, испугавшись обвинений в госизмене

Боявшиеся стать «изменницами Родины» пенсионерки отдали мошенникам 280 тысяч рублей

26 апреля 2024, 12:49
Фото: 1MI

В Орловской области женщины перевели деньги, испугавшись обвинений в госизмене

Мошенники представлялись сотрудниками Центрального банка и сообщали, что деньги орловчанок используются для финансирования запрещённых в России организаций. Чтобы избежать наказания за госизмену, женщины отдавали деньги для сверки номеров купюр, сообщает «Орелtimes».

В полицию обратились две пожилые жительницы Орловской области 1934 и 1939 годов рождения. Они рассказали, что стали жертвами телефонных мошенников.

Следствию удалось выяснить, что неизвестные представились сотрудниками Центрального банка. Они заявили, что деньги пенсионерок используются для финансирования запрещённых в России организаций, в результате чего и сами женщины могут быть обвинены в государственной измене.

Далее мошенники сказали орловчанкам, что нужно передать всю имеющуюся наличность в банк для сверки номеров купюр — это единственный выход из ситуации. После согласия женщин к ним приехал курьер и забрал деньги. Потом «сотрудники Центробанка» переставали выходить на связь.

Пенсионерки отдали злоумышленникам 100 тысяч и 180 тысяч рублей. По горячим следам следствию удалось вычислить подозреваемого, им оказался уроженец Москвы 2003 года рождения, временно проживающий в Орле. Его обязанностью было выезжать по адресам и переводить похищенные денежные средства на банковские карты мошенников. За свою работу он получал от 1,5 до 5 процентов от суммы украденного.

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#Маргарита Водолажская#Происшествия#Мошенничество#Мошенники#Черноземье#Орловская область
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