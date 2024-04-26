Боявшиеся стать «изменницами Родины» пенсионерки отдали мошенникам 280 тысяч рублей

Пенсионерки отдали злоумышленникам 100 тысяч и 180 тысяч рублей. По горячим следам следствию удалось вычислить подозреваемого, им оказался уроженец Москвы 2003 года рождения, временно проживающий в Орле. Его обязанностью было выезжать по адресам и переводить похищенные денежные средства на банковские карты мошенников. За свою работу он получал от 1,5 до 5 процентов от суммы украденного.