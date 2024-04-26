Боявшиеся стать «изменницами Родины» пенсионерки отдали мошенникам 280 тысяч рублей

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
В полицию обратились две пожилые жительницы Орловской области 1934 и 1939 годов рождения. Они рассказали, что стали жертвами телефонных мошенников.
Следствию удалось выяснить, что неизвестные представились сотрудниками Центрального банка. Они заявили, что деньги пенсионерок используются для финансирования запрещённых в России организаций, в результате чего и сами женщины могут быть обвинены в государственной измене.
Далее мошенники сказали орловчанкам, что нужно передать всю имеющуюся наличность в банк для сверки номеров купюр — это единственный выход из ситуации. После согласия женщин к ним приехал курьер и забрал деньги. Потом «сотрудники Центробанка» переставали выходить на связь.
Пенсионерки отдали злоумышленникам 100 тысяч и 180 тысяч рублей. По горячим следам следствию удалось вычислить подозреваемого, им оказался уроженец Москвы 2003 года рождения, временно проживающий в Орле. Его обязанностью было выезжать по адресам и переводить похищенные денежные средства на банковские карты мошенников. За свою работу он получал от 1,5 до 5 процентов от суммы украденного.