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Published Сегодня, 06:45

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Встреча мэра с белгородцами из дома на улице Щорса, 55а

Демидов назвал возможные сроки возвращения белгородцев домой после трагедии на Щорса

15 мая 2024, 06:45
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Встреча мэра с белгородцами из дома на улице Щорса, 55а

Информационный центр открыли для белгородцев из повреждённого взрывом дома

Для жителей дома по улице Щорса, 55а создан информационный центр, также разрабатываются инструкции по получению помощи, восстановлению документов. К концу недели большинство жителей смогут вернуться домой, сообщает мэр Валентин Демидов.

Для жителей дома № 55а по улице Щорса открыт информационный центр. Каждый день с 8 до 20 часов там дежурят сотрудники городских управлений, соцзащиты, управления образования и МВД.

Сейчас белгородцев из дома на улице Щорса, 55а волнуют вопросы, связанные с восстановлением документов, выплатой компенсаций владельцам повреждённых автомобилей, итогами строительной экспертизы, получением материальной помощи. Уже разрабатываются подробные инструкции для различных категорий пострадавших. Вся информация собирается в единый чат для жителей дома на улице Щорса.

Само здание сейчас оцеплено и находится под охраной членов территориальной самообороны. По запросам владельцев квартир организован доступ внутрь.

К концу недели ожидается, что большинство жителей смогут вернуться домой. Демидов сообщает, что сейчас нужно восстановить подачу горячей воды и тепловой контур.

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