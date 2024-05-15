Демидов назвал возможные сроки возвращения белгородцев домой после трагедии на Щорса

Сейчас белгородцев из дома на улице Щорса, 55а волнуют вопросы, связанные с восстановлением документов, выплатой компенсаций владельцам повреждённых автомобилей, итогами строительной экспертизы, получением материальной помощи. Уже разрабатываются подробные инструкции для различных категорий пострадавших. Вся информация собирается в единый чат для жителей дома на улице Щорса.