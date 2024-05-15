Демидов назвал возможные сроки возвращения белгородцев домой после трагедии на Щорса

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
Для жителей дома № 55а по улице Щорса открыт информационный центр. Каждый день с 8 до 20 часов там дежурят сотрудники городских управлений, соцзащиты, управления образования и МВД.
Сейчас белгородцев из дома на улице Щорса, 55а волнуют вопросы, связанные с восстановлением документов, выплатой компенсаций владельцам повреждённых автомобилей, итогами строительной экспертизы, получением материальной помощи. Уже разрабатываются подробные инструкции для различных категорий пострадавших. Вся информация собирается в единый чат для жителей дома на улице Щорса.
Само здание сейчас оцеплено и находится под охраной членов территориальной самообороны. По запросам владельцев квартир организован доступ внутрь.
К концу недели ожидается, что большинство жителей смогут вернуться домой. Демидов сообщает, что сейчас нужно восстановить подачу горячей воды и тепловой контур.