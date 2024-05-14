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Стихийный мемориал появился на месте ЧП на улице Щорса в Белгороде

Стихийный мемориал появился на месте ЧП на улице Щорса в Белгороде

14 мая 2024, 14:57
Фото: Алёна Мальцева / Bel.ru
Белгородцы организовали стихийный мемориал в память жертв атаки ВСУ на областную столицу.

Цветы, свечи, игрушки и лампады несут белгородцы на место трагедии в доме №55а на Щорса в память о пострадавших людях. 12 мая 2024 года ВСУ обстреляли областную столицу. Над Белгородом сбили ракеты «Точки-У», реактивные снаряды «Ольха» и «Вампир».

14 мая стихийный мемориал полон цветов, люди приносят красные розы и гвоздики. Оставляют лампадки и свечи. Некоторые, положив цветы, уходят в слезах. На каждом приходящем лицо скорби.

Территория оцеплена, вокруг много дежурных — сотрудников теробороны и полицейских, все они с бронежилетами. За заградительную ленту зайти нельзя, но с цветами или игрушками можно — к мемориалу пускают без проблем.

Когда журналистка Бел.Ру, не заходя за оградительную ленту, сфотографировала подъезд дома №55а, к ней подошёл сотрудник теробороны с фразой: «А у вас геолокация включена? А то фотографируют — и следующая ракета прилетит сюда».

14 мая число погибших из-за обрушения подъезда выросло до 17. Спасатели достали из-под завалов тела ещё двух людей.

После обрушения в доме на Щорса в Белгороде снесут четыре подъезда
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