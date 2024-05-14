В системе высшего образования РФ собираются отказаться от понятия бакалавр

Валерий Фальков, кандидат на пост главы Минобрнауки РФ, рассказал о планируемых изменениях в российской системе высшего образования. Он заявил, что с 2025 года в стране больше не будет понятия бакалавр. Вместо этого в России будет высшее образование и специализированное высшее образование.