В системе высшего образования РФ собираются отказаться от понятия бакалавр

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Валерий Фальков, кандидат на пост главы Минобрнауки РФ, рассказал о планируемых изменениях в российской системе высшего образования. Он заявил, что с 2025 года в стране больше не будет понятия бакалавр. Вместо этого в России будет высшее образование и специализированное высшее образование.
Напомним, что в Госдуме сегодня, 14 мая, рассмотрели кандидатуры на должности глав нескольких министерств. На пост министра транспорта РФ утвердили Романа Старовойта. Ранее он возглавлял соседнюю Курскую область.