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Published Сегодня, 15:09

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Updated Сегодня, 15:11

Фальков: понятия бакалавр не будет уже с 2025 года

В системе высшего образования РФ собираются отказаться от понятия бакалавр

14 мая 2024, 15:09
Фото: Изображение Midjourney

Фальков: понятия бакалавр не будет уже с 2025 года

Кандидат на пост министра науки и высшего образования Валерий Фальков заявил об отмене степени бакалавра в России с 2025 года. Вместо неё будут будет высшее образование и специализированное высшее образование, пишет «УтроNews».

Валерий Фальков, кандидат на пост главы Минобрнауки РФ, рассказал о планируемых изменениях в российской системе высшего образования. Он заявил, что с 2025 года в стране больше не будет понятия бакалавр. Вместо этого в России будет высшее образование и специализированное высшее образование.

Напомним, что в Госдуме сегодня, 14 мая, рассмотрели кандидатуры на должности глав нескольких министерств. На пост министра транспорта РФ утвердили Романа Старовойта. Ранее он возглавлял соседнюю Курскую область.

Курского губернатора Старовойта утвердили на пост министра транспорта РФ
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#Маргарита Водолажская#Общество#Образование#Россия#Бакалавриат#Минобрнауки рф#Валерий Фальков
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