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Роман Старовойт

Курского губернатора Старовойта утвердили на пост министра транспорта РФ

14 мая 2024, 14:52
Фото: «‎Курские известия»‎
Роман Старовойт
Госдума приняла соответствующее решение единогласно. Обязанности губернатора в соседнем регионе исполняет Алексей Смирнов, сообщают «‎Курские известия»‎.

Сегодня, 14 мая, в Госдуме проходило рассмотрение кандидатур на должности министров. Одним из претендентов был губернатор Курской области Роман Старовойт. Его рекомендовали для назначения на пост министра транспорта РФ.

Депутаты Госдумы единогласно проголосовали за утверждение кандидатуры Романа Старовойта на эту должность. Сейчас обязанности губернатора Курской области исполняет Алексей Смирнов.

Что касается остальных назначений, то бывший губернатор Калининградской области Антон Алиханов возглавит Минпромторг, экс-глава Кемеровской области Сергей Цивилев станет министром энергетики, бывший глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв будет руководить Минспорта. Также среди новых назначений — Оксана Лут, которая возглавит Минсельхоз.

Остальные министры сохранили свои посты:

  • Минфин — Антон Силуанов;
    Минэкономразвития — Максим Решетников;
    Минцифры — Максут Шадаев;
    Минздрав — Михаил Мурашко;
    Минкультуры — Ольга Любимова;
    Минпросвещения — Сергей Кравцов;
    Минобрнауки — Валерий Фальков;
    Минтруд — Антон Котяков;
    Минстрой — Ирек Файзуллин;
    Минприроды — Александр Козлов;
    Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики — Алексей Чекунков.
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#Маргарита Водолажская#Политика#Курская область#Минтранс#Россия#Должность#Роман Старовойт
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