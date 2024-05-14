Курского губернатора Старовойта утвердили на пост министра транспорта РФ

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
Сегодня, 14 мая, в Госдуме проходило рассмотрение кандидатур на должности министров. Одним из претендентов был губернатор Курской области Роман Старовойт. Его рекомендовали для назначения на пост министра транспорта РФ.
Депутаты Госдумы единогласно проголосовали за утверждение кандидатуры Романа Старовойта на эту должность. Сейчас обязанности губернатора Курской области исполняет Алексей Смирнов.
Что касается остальных назначений, то бывший губернатор Калининградской области Антон Алиханов возглавит Минпромторг, экс-глава Кемеровской области Сергей Цивилев станет министром энергетики, бывший глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв будет руководить Минспорта. Также среди новых назначений — Оксана Лут, которая возглавит Минсельхоз.
Остальные министры сохранили свои посты: