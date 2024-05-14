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В Белгороде студенты могут получить 100 тысяч рублей при рождении ребёнка

В Белгороде студенты могут получить 100 тысяч рублей при рождении ребёнка

14 мая 2024, 10:22
Фото: 1MI
Студенческие семьи, где оба родителя учатся очно в вузах или ссузах Белгородской области, могут получить выплату в размере 100 тысяч рублей при рождении ребёнка. Подробности сообщает региональное правительство.

Студенческие семьи в Белгородской области могут получить выплату за рождение ребёнка. Её сумма составляет 100 тысяч рублей.

Право на получение такой материальной помощи имеют семейные пары, где оба супруга являются студентами очной формы в высших или средних специальных учебных заведениях, которые находятся в Белгородской области. Такую же выплату могут получить и одинокие студенты-родители, которые учатся в регионе.

В 2024 году единовременную денежную выплату из-за рождения ребёнка получили девять студенческих семей Белгородской области на общую сумму 900 тысяч рублей.

Мера поддержки входит в региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».

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