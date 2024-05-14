В Белгороде студенты могут получить 100 тысяч рублей при рождении ребёнка

Право на получение такой материальной помощи имеют семейные пары, где оба супруга являются студентами очной формы в высших или средних специальных учебных заведениях, которые находятся в Белгородской области. Такую же выплату могут получить и одинокие студенты-родители, которые учатся в регионе.