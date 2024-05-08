За рождение пятого ребёнка семьям из Белгорода могут вручить 50 тысяч рублей

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
В Белгороде хотят установить дополнительную меру социальной поддержки граждан в виде единовременной выплаты при рождении или усыновлении пятого и последующих детей. Право на получение ежемесячной выплаты с рождением ребёнка возникает в том случае, если ребёнок был рождён начиная с 1 января 2024 года. Также горсовет планирует утвердить порядок предоставления выплаты. Решение вступит в силу после его официального опубликования.
Действие решения будет распространяться на постоянно проживающих на территории Белгорода жителей. Право на выплату предоставят женщине, родившей или усыновившей пятого и последующих детей. В случае смерти матери выплата будет назначена отцу. При определении получателей выплаты не будут учитывать детей, находящихся на полном государственном обеспечении, а также детей, в отношении которых родители были лишены родительских прав или в отношении которых было отменено усыновление.
Размер выплаты на пятого ребёнка составит 50 тысяч рублей. При рождении каждого последующего ребёнка размер выплаты увеличивается на 10 тысяч рублей.
Заявление о предоставлении выплаты необходимо будет подать в Центр социальных выплат Белгорода.
Напомним, что в текущем году за рождение пятого ребёнка единовременную выплату получили уже 58 жительниц Белгородской области.