За рождение пятого ребёнка семьям из Белгорода могут вручить 50 тысяч рублей

Действие решения будет распространяться на постоянно проживающих на территории Белгорода жителей. Право на выплату предоставят женщине, родившей или усыновившей пятого и последующих детей. В случае смерти матери выплата будет назначена отцу. При определении получателей выплаты не будут учитывать детей, находящихся на полном государственном обеспечении, а также детей, в отношении которых родители были лишены родительских прав или в отношении которых было отменено усыновление.