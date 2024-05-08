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Published Сегодня, 16:44

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Семья

За рождение пятого ребёнка семьям из Белгорода могут вручить 50 тысяч рублей

8 мая 2024, 16:44
Фото: Изображение Midjourney
Семья
Выплата распространится на детей, рождённых в 2024 году. Соответствующий вопрос обсудят депутаты горсовета Белгорода.
Сюжет
Дети

В Белгороде хотят установить дополнительную меру социальной поддержки граждан в виде единовременной выплаты при рождении или усыновлении пятого и последующих детей. Право на получение ежемесячной выплаты с рождением ребёнка возникает в том случае, если ребёнок был рождён начиная с 1 января 2024 года. Также горсовет планирует утвердить порядок предоставления выплаты. Решение вступит в силу после его официального опубликования.

Действие решения будет распространяться на постоянно проживающих на территории Белгорода жителей. Право на выплату предоставят женщине, родившей или усыновившей пятого и последующих детей. В случае смерти матери выплата будет назначена отцу. При определении получателей выплаты не будут учитывать детей, находящихся на полном государственном обеспечении, а также детей, в отношении которых родители были лишены родительских прав или в отношении которых было отменено усыновление.

Размер выплаты на пятого ребёнка составит 50 тысяч рублей. При рождении каждого последующего ребёнка размер выплаты увеличивается на 10 тысяч рублей.

Заявление о предоставлении выплаты необходимо будет подать в Центр социальных выплат Белгорода.

Напомним, что в текущем году за рождение пятого ребёнка единовременную выплату получили уже 58 жительниц Белгородской области.

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#Алина Харина#Город#Дети#Горсовет#Многодетные семьи#Новости Белгорода#Выплата#Белгород
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