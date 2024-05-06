Не нужно ждать? Семьям могут разрешить тратить маткапитал на жильё раньше срока

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
В настоящее время родители имеют право потратить материнский капитал на жильё только по прошествии трёх лет со дня рождения или усыновления детей. Однако, по мнению депутатов, длительное ожидание негативно сказывается на возможности россиян приобрести жильё в дальнейшем.
Чтобы улучшить ситуацию и уравнять молодые семьи друг с другом, депутаты предложили внести определённые поправки в закон. С инициативой выступила группа депутатов: они предложили разрешать семьям с маленькими детьми тратить маткапитал на улучшение жилищных условий до наступления трёхлетия их ребёнком. Соответствующий документ опубликовали в официальной электронной базе нижней палаты парламента, пишут «Известия».
Также депутаты отметили, что подобные поправки негативно не отразятся на расходах федерального бюджета, зато смогут поддержать молодые семьи и улучшить их положение.
Есть и другая сторона введения данного законопроекта: некоторые родители, получив маткапитал до наступления трёхлетнего возраста детей, могут отказываться от них значительно чаще, чем это случается сейчас.
В 2024 году размер материнского капитала на первого ребёнка составляет 630 400 рублей, на второго и последующих — 833 000 рублей. В случае, если при рождении первого ребёнка семье выплачивался маткапитал, то при рождении последующих им дополнительно переведут ещё 202 600 рублей.
До наступления трёхлетнего возраста денежные средства можно потратить на погашение долга по ипотеке и на первоначальный взнос, а также оплатить ими образование детей или приобрести необходимые товары или услуги для детей-инвалидов.
Также маткапитал можно использовать для ремонта частных домов, таунхаусов и дуплексов — квартиры же отремонтировать за эти деньги нельзя. Запрещается и покупать земельные участки и автомобили на эту выплату. Кроме того, маткапитал может сформировать накопительную пенсию матери или выплачиваться ежемесячно на карту.
Многие молодые родители, решив не дожидаться наступления трёхлетнего возраста их ребёнка, тратят денежные средства маткапитала на покупку жилья в новостройке в ипотеку. Этого, как и долгого ожидания покупки жилья без ипотеки, помогут избежать предложенные депутатами нововведения, считают эксперты.
По известным данным, в 2023 году только 45,6% семей потратили материнский капитал на приобретение жилья. Другие же предпочли вкладывать полученные средства в образование детей, — около 25,3% — поскольку стоимость жилья за последние годы значительно выросла, сообщают «Ведомости».
Из-за того, что многим родителям приходится ждать три года до покупки собственного жилья без ипотеки, активизируются аферисты, которые проводят фиктивную сделку по приобретению недвижимости в виде жилья: часть материнского капитала переходит мошеннику, а остальное передают владельцу сертификата. Однако семьи в итоге остаются без жилья.
В ближайшее время, считают эксперты, могут появиться новые способы обмана мошенниками, однако депутаты разработали новый законопроект, который позволит помешать действиям аферистов. Согласно предложенным мерам, специалисты будут оценивать пригодность жилья перед покупкой, а социальный фонд выдавать разрешение на его приобретение.
Ранее в региональном соцфонде рассказали, что за первый квартал 2024 года белгородские семьи чаще тратили выплаты на улучшение жилищных условий: 960 семей направили деньги на погашение жилищного займа и на первоначальный взнос по ипотеке, ещё 291 приобрели или построили жильё без кредитных средств. 450 семей тратят маткапитал на образование детей.
В конце февраля президент России Владимир Путин поручил продлить программу материнского капитала минимум до 2030 года.