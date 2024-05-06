Не нужно ждать? Семьям могут разрешить тратить маткапитал на жильё раньше срока

Также маткапитал можно использовать для ремонта частных домов, таунхаусов и дуплексов — квартиры же отремонтировать за эти деньги нельзя. Запрещается и покупать земельные участки и автомобили на эту выплату. Кроме того, маткапитал может сформировать накопительную пенсию матери или выплачиваться ежемесячно на карту.