Учёба и жильё: на что белгородцы предпочитают тратить материнский капитал?

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
За три месяца 2024 года отделение СФР России по Белгородской области приняло от семей 3736 заявлений на использование средств материнского капитала.
Чаще всего белгородцы тратят выплаты на решение жилищного вопроса. Такой возможностью решила воспользоваться 1251 семья. На уплату первоначального взноса по ипотеке или погашения жилищного займа маткапитал потратили 960 семей, а на покупку или строительство жилья без привлечения кредитных средств — 291 семья.
На ежемесячные выплаты до трёх лет заявления оформила 2471 семья, а на образовательные расходы детей тратятся 450 семей: из них 135 — на оплату детского сада, 315 — на обучение старших детей в вузах, ссузах и других платных образовательных организациях.