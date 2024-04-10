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Белгородцам рассказали, на что семьи региона тратят материнский капитал

Учёба и жильё: на что белгородцы предпочитают тратить материнский капитал?

10 апреля 2024, 11:18
Фото: 1MI

Белгородцам рассказали, на что семьи региона тратят материнский капитал

За три месяца 2024 года заявление на использование материнского капитала подписали более 3 тысяч семей. На какие именно нужды белгородцы решали потратить выплату, рассказали в региональном соцфонде.

За три месяца 2024 года отделение СФР России по Белгородской области приняло от семей 3736 заявлений на использование средств материнского капитала.

Чаще всего белгородцы тратят выплаты на решение жилищного вопроса. Такой возможностью решила воспользоваться 1251 семья. На уплату первоначального взноса по ипотеке или погашения жилищного займа маткапитал потратили 960 семей, а на покупку или строительство жилья без привлечения кредитных средств — 291 семья.

На ежемесячные выплаты до трёх лет заявления оформила 2471 семья, а на образовательные расходы детей тратятся 450 семей: из них 135 — на оплату детского сада, 315 — на обучение старших детей в вузах, ссузах и других платных образовательных организациях.

Жильё, образование или выплаты: на что белгородки смогут потратить маткапитал
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#Общество#Белгородская область#Материнский капитал#Новости Белгорода#Белгород#Александра Склярова#СФР
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