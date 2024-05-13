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Белгородцы стали чаще тратить средства маткапитала на улучшение жилищных условий

Белгородцы стали чаще тратить средства маткапитала на улучшение жилищных условий

13 мая 2024, 13:20
Фото: Изображение Midjourney
Это следует из статистики, которую предоставили Бел.Ру в региональном отделении Соцфонда. Всего почти за три года ведомство выдало боле 19 тысяч сертификатов на материнский капитал. При этом в 2023 году их количество было больше, чем в 2022-м.

По информации белгородского отделения Соцфонда, с 2022 года по I квартал 2024 года ведомство выдало 19 563 сертификата на материнский капитал. В 2022 году — 8803 штуки, в 2023 году — 8885, а в первом квартале 2024 года — 1875.

В ведомстве отметили, что получатели могут распоряжаться средствами маткапитала в полном объёме или по частям по следующим направлениям:

  • улучшение жилищных условий;
  • получение образования ребёнком (детьми);
  • формирование накопительной пенсии;
  • приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;
  • получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребёнка до достижения им возраста трёх лет.

Что касается улучшения жилищных условий, на эти цели за два года белгородцы стали чаще направлять средства маткапитала. Например, в 2022 году жители региона подали 5248 заявлений, получив 2,7 млрд рублей. В 2023 году количество заявлений достигло 6393. Сумма перечисленных средств — 3,6 млрд рублей. В текущем году уже подано 1806 заявлений на распоряжение маткапитала на улучшение жилищных услуг. Получателям выплатили чуть более 1 млрд рублей.

Также жители региона стали чаще направлять средства маткапитала на получение детьми образования. В 2022 году было 2740 заявлений (149 млн рублей), в 2023 году — 2965 заявлений (167 млн рублей), а в текущем году — 537 (24 млн рублей).

На формирование накопительной пенсии в 2022 году средства маткапитала направил 21 получатель (1,9 млн рублей), в 2023 году — 24 получателя (1,4 млн рублей), а в 2024 году — 12 получателей (2,6 млн рублей).

На получение ежемесячной выплаты средства маткапитала в 2022 году решили потратить 5003 получателя (286 млн рублей), в 2023 году — 7314 (359 млн рублей), а в текущем году — 2519 (116 млн рублей).

При этом на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, с 2022 года средства маткапитала не направил ни один получатель.

Не нужно ждать? Семьям могут разрешить тратить маткапитал на жильё раньше срока
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Белгородцы#Образование#Статистика#Дети-инвалиды#Эксклюзив#Белгород#Улучшение жилищных условий#Соцфонд
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