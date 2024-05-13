Белгородцы стали чаще тратить средства маткапитала на улучшение жилищных условий

Это следует из статистики, которую предоставили Бел.Ру в региональном отделении Соцфонда. Всего почти за три года ведомство выдало боле 19 тысяч сертификатов на материнский капитал. При этом в 2023 году их количество было больше, чем в 2022-м.

По информации белгородского отделения Соцфонда, с 2022 года по I квартал 2024 года ведомство выдало 19 563 сертификата на материнский капитал. В 2022 году — 8803 штуки, в 2023 году — 8885, а в первом квартале 2024 года — 1875. В ведомстве отметили, что получатели могут распоряжаться средствами маткапитала в полном объёме или по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий;

получение образования ребёнком (детьми);

формирование накопительной пенсии;

приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;

получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребёнка до достижения им возраста трёх лет. Что касается улучшения жилищных условий, на эти цели за два года белгородцы стали чаще направлять средства маткапитала. Например, в 2022 году жители региона подали 5248 заявлений, получив 2,7 млрд рублей. В 2023 году количество заявлений достигло 6393. Сумма перечисленных средств — 3,6 млрд рублей. В текущем году уже подано 1806 заявлений на распоряжение маткапитала на улучшение жилищных услуг. Получателям выплатили чуть более 1 млрд рублей. Также жители региона стали чаще направлять средства маткапитала на получение детьми образования. В 2022 году было 2740 заявлений (149 млн рублей), в 2023 году — 2965 заявлений (167 млн рублей), а в текущем году — 537 (24 млн рублей). На формирование накопительной пенсии в 2022 году средства маткапитала направил 21 получатель (1,9 млн рублей), в 2023 году — 24 получателя (1,4 млн рублей), а в 2024 году — 12 получателей (2,6 млн рублей). На получение ежемесячной выплаты средства маткапитала в 2022 году решили потратить 5003 получателя (286 млн рублей), в 2023 году — 7314 (359 млн рублей), а в текущем году — 2519 (116 млн рублей). При этом на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, с 2022 года средства маткапитала не направил ни один получатель. Не нужно ждать? Семьям могут разрешить тратить маткапитал на жильё раньше срока Узнать подробнее Читайте также: Программу материнского капитала планируют продлить в России Жильё, образование или выплаты: на что белгородки смогут потратить маткапитал Пенсии повысили, маткапитал — тоже: что нужно знать белгородцам о выплатах