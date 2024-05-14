На Белгородскую область вновь обрушится похолодание

В Валуйках температура воздуха ночью составит +5 °С, днём потеплеет до +16 °С. Также возможен небольшой дождь. В Старом Осколе ночью ожидается до +5 °С, днём температура поднимется до +14 °С. Погода будет облачной с прояснениями.