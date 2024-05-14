На Белгородскую область вновь обрушится похолодание

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
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Updated Сегодня, 14:01
В Белгородской области в среду, 15 мая, ожидается опасное агрометеорологическое явление — заморозки до -1 °С. Понижение температуры воздуха возможно ночью и утром.
Ветер северо-восточный ночью будет дуть со скоростью 2-7 м/с. Днём он усилится до 7-12 м/с. Осадков не ожидается. Днём в регионе потеплеет до +12…+17 °С.
По данным Гидрометцентра, в областном центре завтра температура воздуха ночью опустится до +5 °С. Днём столбики термометров поднимутся до +15 °С. Погода будет облачной, ожидается небольшой кратковременный дождь.
В Валуйках температура воздуха ночью составит +5 °С, днём потеплеет до +16 °С. Также возможен небольшой дождь. В Старом Осколе ночью ожидается до +5 °С, днём температура поднимется до +14 °С. Погода будет облачной с прояснениями.