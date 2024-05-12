В Сети публикуют кадры уничтожения «Вампира», из которого обстреливали Белгород

Напомним, что в начале мая сообщалось об уничтожении двух систем HIMARS в Харьковской области. Российские военные своевременно обнаружили и уничтожили системы залпового огня. Высокоточные удары были нанесены оперативно-тактическими ракетами и системой «Торнадо-С». Подробности сообщал военкор Евгений Поддубный.