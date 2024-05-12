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Уничтожение РСЗО «Вампир»

В Сети публикуют кадры уничтожения «Вампира», из которого обстреливали Белгород

12 мая 2024, 07:34
Фото: Telegram-канал «Фронтовая птичка»
Уничтожение РСЗО «Вампир»
Удар по украинской РСЗО нанёс «ИСКАНДЕР-М». Реактивную систему уничтожили в Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Фронтовая птичка».

В Сети появились кадры уничтожения РСЗО «Вампир», из которого ВСУ обстреливали Белгород. По реактивной системе ударил «Искандер-М». Произошло это в Харьковской области.

Напомним, что в начале мая сообщалось об уничтожении двух систем HIMARS в Харьковской области. Российские военные своевременно обнаружили и уничтожили системы залпового огня. Высокоточные удары были нанесены оперативно-тактическими ракетами и системой «Торнадо-С». Подробности сообщал военкор Евгений Поддубный.

Уничтожение РСЗО «Вампир»
Видео: Telegram-канал «Фронтовая птичка»
«Охота шла несколько дней». Алёхин — об уничтожении «Хаймарса» у Белгородской области
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#Алина Харина#Видео#Белгородская область#Уничтожение#Харьковская область#Белгород#Атака ВСУ#РСЗО Vampire
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