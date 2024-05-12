Над Белгородом снова громко, объявлена ракетная опасность

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
12 мая в районе 16:03 снова была объявлена ракетная опасность. Местных жителей попросили не подходить к окнам и по возможности оставаться дома.
Над городом прогремели взрывы. После серии громких звуков каналы начали сообщать о задымлении в Белгородском районе. Официальная информация пока не поступала.
Напомним, что сегодня, 12 мая, во время обстрела ВСУ произошло обрушение подъезда дома на улице Щорса. Сейчас спасатели разбирают завалы. Всего в городе пострадали во время атаки 19 человек.