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Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

Над Белгородом снова громко, объявлена ракетная опасность

Над Белгородом снова громко, объявлена ракетная опасность

12 мая 2024, 13:31
Фото: Bel.ru
В небе над городом появились следы. Также местные Telegram-каналы сообщают, что над Белгородским районом заметили задымление. Официальной информации пока не поступало.

12 мая в районе 16:03 снова была объявлена ракетная опасность. Местных жителей попросили не подходить к окнам и по возможности оставаться дома.

Над городом прогремели взрывы. После серии громких звуков каналы начали сообщать о задымлении в Белгородском районе. Официальная информация пока не поступала.

Напомним, что сегодня, 12 мая, во время обстрела ВСУ произошло обрушение подъезда дома на улице Щорса. Сейчас спасатели разбирают завалы. Всего в городе пострадали во время атаки 19 человек.

Что сейчас происходит на месте обрушения подъезда дома в Белгороде?
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#Алина Харина#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Атака ВСУ#Ракетная опасность
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