Из-под завалов на месте обрушения в Белгороде достали двоих погибших

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
В Белгороде из-под завалов достали двоих погибших. Их личности сейчас устанавливаются. На месте работает следственный комитет.
Также Вячеслав Гладков отметил, что под завалами возможно, могут оставаться люди. Спасатели продолжают поиски.
Вечером и ночью работу по разбору завалов продолжат. Спасатели, сотрудники ЖКХ и строители сейчас устанавливают дополнительное освещение.
Губернатор также рассказал, что участники самообороны обошли квартиры близлежащих двух подъездов дома. Все люди переселены. В подъездах организовали дежурство самообороны.