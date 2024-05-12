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Published Сегодня, 14:45

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разрушенный подъезд МКД

Из-под завалов на месте обрушения в Белгороде достали двоих погибших

12 мая 2024, 14:45
Фото: Bel.ru
разрушенный подъезд МКД
Личности погибших устанавливаются. Подробности сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В Белгороде из-под завалов достали двоих погибших. Их личности сейчас устанавливаются. На месте работает следственный комитет.

Также Вячеслав Гладков отметил, что под завалами возможно, могут оставаться люди. Спасатели продолжают поиски.

Вечером и ночью работу по разбору завалов продолжат. Спасатели, сотрудники ЖКХ и строители сейчас устанавливают дополнительное освещение.

Губернатор также рассказал, что участники самообороны обошли квартиры близлежащих двух подъездов дома. Все люди переселены. В подъездах организовали дежурство самообороны.

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#Алина Харина#Происшествия#Погибшие#Новости Белгорода#Белгород#Атака ВСУ#Обрушение дома в Белгороде 12 мая
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