ВСУ обстреляли Белгородскую область из «Града»

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
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Updated Сегодня, 08:08
Утром 11 мая ВСУ использовали для обстрела Белгородской области РСЗО «Град». По данным российского военного ведомства ПВО уничтожила два снаряда, запущенные из реактивной системы.
Данных о том, в каком районе или округа это произошло, и о возможных последствиях на земле на момент публикации не поступало.
Ранее в субботу под обстрел ВСУ попали приграничные сёла в Белгородском и Борисовском районах. В Щетиновке повреждения получил корпус сельхозпредприятия. В Богун-Городке осколками посекло фельдшерско-акушерский пункт. Среди мирных жителей пострадавших не было.