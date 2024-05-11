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Published Сегодня, 08:04

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ВСУ обстреляли Белгородскую область из «Града»

11 мая 2024, 08:04
Около 10 часов утра 11 мая система ПВО отразила атаку украинских формирований с использованием реактивной системы залпового огня, сообщили в Министерстве обороны.

Утром 11 мая ВСУ использовали для обстрела Белгородской области РСЗО «Град». По данным российского военного ведомства ПВО уничтожила два снаряда, запущенные из реактивной системы.

Данных о том, в каком районе или округа это произошло, и о возможных последствиях на земле на момент публикации не поступало.

Ранее в субботу под обстрел ВСУ попали приграничные сёла в Белгородском и Борисовском районах. В Щетиновке повреждения получил корпус сельхозпредприятия. В Богун-Городке осколками посекло фельдшерско-акушерский пункт. Среди мирных жителей пострадавших не было.

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#Евгений Грицков#Белгородская область#Град#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#ВСУ#СВО#Атака ВСУ#РСЗО#Ракетная опасность
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