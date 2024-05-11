ФАП получил повреждения после обстрела ВСУ белгородского приграничья

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Утром 11 мая под обстрел вооружённых формирований Украины попало село Богун-Городок в Борисовском районе, находящееся в полутора километрах от границы.
Снаряд взорвался возле фельдшерско-акушерского пункта. Среди мирных жителей никто не пострадал. Само же здание посекло осколками.
На место выехали оперативные службы для уточнения всех последствий обстрела.
Напомним, во время ночных обстрелов Белгорода и Белгородского района ранения разной степени тяжести получили восемь человек, пятеро из них попали в больницы. Повреждения получили почти 50 частных домовладений в ближайших к областному центру населённых пунктах. Также пострадал многоквартирный дом в Дубовом, рядом с которым взрывом уничтожило магазин.