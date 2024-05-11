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ФАП получил повреждения после обстрела ВСУ белгородского приграничья

ФАП получил повреждения после обстрела ВСУ белгородского приграничья

11 мая 2024, 07:37
Фото: 1MI
Снаряд взорвался в селе Богун-Городок в Борисовском районе. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Утром 11 мая под обстрел вооружённых формирований Украины попало село Богун-Городок в Борисовском районе, находящееся в полутора километрах от границы.

Снаряд взорвался возле фельдшерско-акушерского пункта. Среди мирных жителей никто не пострадал. Само же здание посекло осколками.

На место выехали оперативные службы для уточнения всех последствий обстрела.

Напомним, во время ночных обстрелов Белгорода и Белгородского района ранения разной степени тяжести получили восемь человек, пятеро из них попали в больницы. Повреждения получили почти 50 частных домовладений в ближайших к областному центру населённых пунктах. Также пострадал многоквартирный дом в Дубовом, рядом с которым взрывом уничтожило магазин.

Восемь человек получили ранения при ночном обстреле Белгорода и района
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#Евгений Грицков#Происшествия#Борисовский район#Обстрел#ВСУ#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Богун-Городок
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