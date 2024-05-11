ФАП получил повреждения после обстрела ВСУ белгородского приграничья

Напомним, во время ночных обстрелов Белгорода и Белгородского района ранения разной степени тяжести получили восемь человек, пятеро из них попали в больницы. Повреждения получили почти 50 частных домовладений в ближайших к областному центру населённых пунктах. Также пострадал многоквартирный дом в Дубовом, рядом с которым взрывом уничтожило магазин.